Taggia: 'Piazza Nuova' nelle ambientazioni e l'Orso nel corteo storico vincono la 41a edizione di San Benedetto (Foto)

Con la vittoria del rione 'Piazza Nuova' nelle ambientazioni e dell’Orso per il Corteo Storico, si è svolta con un grande successo di pubblico la 41a edizione dei festeggiamenti di San Benedetto.

Alla presenza delle massime autorità e, con a sorpresa anche il Presidente della Regione Giovanni Toti, sono stati premiati i rioni per i due momenti di ‘storia’ della città tabiese, che hanno visto ieri ed oggi, insieme alla fiera e allo street food, la presenza di migliaia di residenti e turisti.

Nelle ambientazioni, dietro Piazza Nuova troviamo, al secondo posto San Sebastiano (a tre punti) e al terzo il rione Parasio (a 13). Ovviamente gli altri sono stati tutti posizionati al quarto posto. Per quanto riguarda il Corteo Storico, dietro al rione vincitore (l’Orso) troviamo al secondo posto il Parasio, staccato di tre punti e Santa Lucia, con quattro punti di meno.

Una giornata fortunata per San Benedetto, visto che ieri sera la grandine ha colpito duramente soprattutto Arma ma anche Taggia e che, oggi pomeriggio la pioggia ha bagnato il finale del corteo. Ma, tutto sommato il sole della mattinata durante le ambientazioni e quello del primo pomeriggio, hanno garantito una buona cornice alla manifestazione.

Dopo la giornata odierna, per San Benedetto mirino puntato sul 2 marzo, quando la sera del sabato saranno protagonisti i falò nel centro storico di Taggia, ma senza i ‘Furgari’.

"Un vero e proprio tuffo nel passato della Liguria - commenta il governatore Giovanni Toti - e questa manifestazione va valorizzata sempre di più anche come attrazione turistica. Complimenti ai vincitori, agli organizzatori e al sindaco Mario Conio, perché è stata una bellissima festa alla quale hanno partecipato tantissime persone, a testimonianza che l'evento ha un forte richiamo non solo sul territorio, coinvolgendo i paesi vicini, ma anche per chi sceglie di trascorrere un fine settimana in riviera. È sempre bello vedere una comunità impegnata nel ricostruire il proprio passato, per tramandare la tradizione e i mestieri di una volta anche ai più giovani".

(Foto di Erika Bonazinga)