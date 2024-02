CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 25 febbraio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo e alla Sala 2 dell'Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LE AVVENTURE DEL PICCOLO NICOLAS – ore 16.00 – di Amandine Fredon, Benjamin Massoubre - Animazione - "È la fine degli anni '50. Lo scrittore René Goscinny e l'illustratore Jean-Jacques Sempé creano insieme il personaggio del piccolo Nicolas, che diventerà il protagonista di una lunga serie di avventure a fumetti ed entrerà nel cuore dei bambini di tutto il mondo, soprattutto quelli francesi, per cui Nicolas è un vero e proprio compagno di giochi. La caratteristica di queste storie è il modo in cui gli autori si immedesimano totalmente con il loro eroe pensando come fa un bambino della sua età, con la capacità unica di rievocare l'universo infantile senza giudicarlo. Ne Le petit Nicolas però è il protagonista ad entrare nel mondo dei suoi inventori, interagendo con loro e dandoci modo di conoscerli meglio per capire qual era il loro rapporto e quali ricordi del duo sono confluiti nella sua creazione...”

Voto della critica: ****

- BOB MARLEY: ONE LOVE – ore 17.45 – 19.45 – 21.40 - di Reinaldo Marcus Green - con Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Umi Myers - Biografico - "Tra il 1976 e il 1978 Robert Nesta Marley, detto "Bob", vive anni intensi, in un'alternanza di grandi gioie e momenti dolorosi. La scelta di indire un concerto a Kingston per riappacificare i due principali partiti politici di Giamaica si rivela ancor più pericolosa delle aspettative: Bob e la moglie Rita subiscono un attentato, ma, benché feriti, riescono a sopravvivere. Bob lascia quindi temporaneamente la Giamaica per trovare rifugio a Londra, dove ad accoglierlo, con curiosità mista ad ammirazione, c'è il popolo punk. Il ritorno in patria sarà da trionfatore e pacificatore. Il biopic musicale è da sempre un genere fortunato sul piano del pubblico e inviso alla critica cinematografica. La ragione è semplice: troppo inquinamento da fan service, una fastidiosa tendenza all'agiografia del soggetto artistico...”

Voto della critica: ** Roof 1 (tel. 0184 506060)

- NIGHT SWIM – ore 15.30 - 17.45 - di Bryce McGuire - con Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren, Jodi Long - Horror - "Ray Waller è un famoso giocatore di baseball che vive un momento di grande difficoltà: è infatti affetto da una malattia degenerativa che lo sta progressivamente indebolendo. Spera ancora di tornare a giocare, ma il suo sembra un desiderio irrealistico. Con la moglie Eve, la figlia maggiore Izzy e il figlio adolescente Elliot, Ray cerca una casa dove mettere radici e curarsi, dopo anni di vagabondaggio per motivi sportivi. Trova una casa singola a buon prezzo che gli piace molto perché ha una bella piscina dove fare le necessarie terapie. La scelta sembra ottima perché Ray subito migliora, in modo sorprendente. Ma nel contempo Elliot vede qualcosa di strano e sente da uno dei bocchettoni della piscina una bambina di nome Rebecca che chiede aiuto e cerca la mamma. Noi sappiamo che si tratta della bambina scomparsa in quella stessa piscina nel prologo ambientato nel 1992, quindi è chiaro che la famigliola sta per affrontare qualcosa di terribile...”

Voto della critica: **

- MARTEDI’ E VENERDI’ – ore 20.00 - 21.50 - di Fabrizio Moro, Alessio De Leonardis - con Edoardo Pesce, Rosa Diletta Rossi, Giorgio Caputo, Josafat Vagni, Davide Argenti - Drammatico - "Marino Bruni ha un'officina, una figlia amatissima di nome Claudia e una ex moglie, Simona, che ha appena ottenuto il divorzio da lui. Il tribunale gli ha accordato di passare con la figlia i martedì e i venerdì, e da quel momento il suo tempo è scadenzato da quei due giorni della settimana. ‘Al tempo devi dare un valore’, dice Marino in voce fuori campo in un prologo che è anche un epilogo, e per lui il tempo che ha un valore è quello da passare con Claudia, accompagnandola alle lezioni di nuoto in piscina. Ma una cartella del Fisco da 50mila Euro lo costringe a chiudere l'officina e a cercare lavoro per potersi pagare un appartamento dove la figlia possa trascorrere con lui le notti dei giorni comandati. E il lavoro, in tempi di crisi, non si trova con facilità, tranne quello sporco, che per Maino è incarnato da Cioccolatino, un rapinatore di supermercati che ha bisogno di qualcuno disposto a guidare la moto della fuga. Messo alle strette Marino accetta, e le conseguenze saranno immaginabili...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- ROMEO È GIULIETTA – ore 15.30 - 17.35 - 19.45 - 21.40 – di Giovanni Veronesi - con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi - Commedia - "Paul Hunham è professore di storia in un college del New England. Rigido ed esigente detesta gli studenti mediocri, figli dei ricchi benefattori che aspettano il diploma senza sforzo. Alla vigilia delle vacanze di Natale è incaricato di vegliare e di sorvegliare i ragazzi che non hanno nessun posto dove andare. Tra loro, in altezza e spirito, spicca Angus Tully, allievo brillante e problematico 'dimenticato' dalla madre. Ostinati e diversamente inadeguati al mondo, Paul e Angus sono costretti a socializzare sotto lo sguardo paziente di Mary Lamb, cuoca della scuola che ha perso il suo unico figlio in Vietnam. Ma l'isolamento e il Natale accorceranno le distanze e li costringeranno a 'rompere le righe' e a 'mettersi in riga'...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- VOLARE – ore 16.00 - 20.00 - di Margherita Buy - con Margherita Buy, Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella - Drammatico – “Anna B. è un'attrice con una carriera avviata, un film da girare in Corea e una dannata paura di volare. L'aviofobia, ereditata dal padre come una malattia, ha condizionato la sua vita, la relazione con la figlia che vuole volare a Stanford e con la sua agente che vuole 'spedirla' oltre i confini della fiction nazionale. Abortito l'ultimo volo, (si) è costretta a terra e ai piccoli compromessi delle cose terrene. Ma capirà molto presto che giù dallo schermo non ci sono controfigure e qualche volta tocca buttarsi. Decide allora di iscriversi a un corso per aggirare le sue strategie di evitamento. Uno stage antistress per accendere i motori e finalmente decollare...”

Voto della critica: ***

- LA ZONA D’INTERESSE – ore 18.00 - 21.45 - di Jonathan Glazer - con Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Luis Noah Witte, Nele Ahrensmeier - Drammatico/Storico - "Rudolf Höss e famiglia vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani: lui va al lavoro, lei cura il giardino e i figli giocano tra loro o combinano qualche marachella. C'è un dettaglio però. Accanto a loro, separato solo da un muro, c'è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- PAST LIVES – ore 16.30 - 18.45 - 21.00 - di Celine Song - con Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Seung-ah Moon, Seung Min Yim – Drammatico - "Na-young e Hang-seo sono fidanzatini alle scuole medie, ma i genitori di Na Young devono trasferirsi da Seoul a New York. Da questa dolorosa separazione trascorrono dodici anni, dopo i quali Na-young, che ora si chiama Nora, e Hang-seo riescono a ritrovarsi e a comunicare via Skype. Di fronte all'impossibilità di incontrarsi nello stesso luogo, Nora sceglie di interrompere la relazione a distanza e concentrarsi sulla propria carriera di scrittrice a New York. Dopo altri dodici anni, Hang-seo vola a New York per vedere Nora...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- EMMA E IL GIAGUARO NERO – ore 15.30 – 17.30 - di Gilles de Maistre - con Emily Bett Rickards, Lumi Pollack, Wayne Charles Baker, Paul Greene, Kelly Hope Taylor – Avventura/Commedia/Family - "Emma è un'adolescente cresciuta in Amazzonia con i genitori appassionati ambientalisti. Dopo la morte della madre vive a New York con il padre. Quando viene a sapere che il giaguaro nero con cui era cresciuta ora rischia di essere catturato dai bracconieri come specie rara inventa una scusa e parte. Viene seguita dalla sua professoressa di Biologia che ha molteplici paure e vorrebbe riportarla indietro...”

Voto della critica: ***

- FINALMENTE L’ALBA – ore 19.10 – di Saverio Costanzo - con Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alice Rohrwacher - Drammatico - "Roma, anni Cinquanta. La diciottenne Mimosa si reca a Cinecittà con la sorella per partecipare ai provini delle comparse di un kolossal americano girato all'epoca della Hollywood sul Tevere, e a sorpresa viene scelta per un ruolo minore. La star del film, Josephine Esperanto, prende a cuore l'innocenza della ragazza e la sua estraneità a quel mondo di finzione, e trascina Mimosa con sé in una notte brava attraverso i luoghi della 'dolce vita' romana, fra attori hollywoodiani e faccendieri che ronzano attorno al microcosmo del cinema. La ragazza viene catapultata suo malgrado, ma non senza momenti di euforia, in un universo privo di regole (e di scrupoli) animato da narcisismi e rivalità, ma anche da una fame di vita che vede nella nuova arrivata una fonte di linfa vitale. Arriverà l'alba a concludere questa rocambolesca avventura notturna?...”

Voto della critica: ***

- I TRE MOSCHETTIERI: MILADY – ore 21.40 – di Martin Bourboulon - con François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green - Commedia - "Francia 1627. Il giovane D'Artagnan è alla ricerca dell'amata Constance, scomparsa dopo un fallito attentato a Luigi XIII. Crede di poterla liberare ma nella cella trova la misteriosa Milady. La donna è al servizio del cardinale Richelieu e viene ricercata sia dai cattolici che dai protestanti i quali si confrontano a La Rochelle che rischia di diventare il luogo in cui si aprirà una nuova guerra di religione. Nel frattempo Athos deve lasciare il figlio per tornare a combattere e Aramis deve risolvere un problema della sorella che si trova in convento...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MADAME WEB – ore 16.30 - 21.30 – di S.J. Clarkson - con Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Moner, Celeste O'Connor, Tahar Rahim – Azione/Avventura/Fantascienza - " egli anni 70, nella foresta amazzonica peruviana, la scienziata Constance Webb cerca un ragno leggendario. Appena lo trova viene però tradita da Ezekiel Sims, che le spara e ruba il ragno per sé. Constance non potrà essere salvata nemmeno dagli Arañas, una tribù dotata di mistici poteri da ragno, che però faranno nascere sua figlia Cassandra. Trent'anni dopo, a New York, Cassandra è una paramedica anaffettiva la cui vita viene stravolta quando, in seguito a un incidente, sviluppa il potere di vedere nel futuro. Si ritroverà così a proteggere tre ragazze proprio da Ezekiel, che nei sogni si vede ucciso da un trio di future supereroine e cerca con ogni mezzo di eliminarle mentre sono ancora giovani e senza poteri...”

Voto della critica: **

- PERFECT DAYS – ore 19.10 – di Wim Wenders - con Kôji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi Asô - Drammatico - "Tokyo, oggi. Hirayama è un sessantenne giapponese che pulisce i bagni pubblici della città con attenzione meticolosa ai dettagli e dedizione certosina al suo lavoro. Ogni giorno segue la stessa routine: un'attenta pulizia personale prima e dopo quella dei bagni altrui, un'innaffiata alle piante che ha salvato dalla disattenzione cittadina, un panino al parco all'ora di pranzo. Lungo il suo percorso talvolta si ferma a osservare le piante che lo sovrastano scattando foto alle chiome, o fa uno spuntino presso qualche tavola calda. E ogni tanto fa qualche incontro: con Takashi, il ragazzo che rileva il turno pomeridiano di pulizia dei bagni, con una ragazza al parco, con un senzatetto scollato dalla realtà, con la proprietaria di un ristorante che gli riserva piccoli trattamenti di favore. E quando sale a bordo del suo furgone ascolta Lou Reed (con e senza i Velvet Underground) e Patti Smith, The Animals e Van Morrison, Otis Redding a Nina Simone, così come quando è a casa legge William Faulkner e Patricia Highsmith, ma anche la ‘sottovalutata’ Aya Koda...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LA ZONA D’INTERESSE – ore 15.45 - 18.00 - 20.45 - di Jonathan Glazer - con Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Luis Noah Witte, Nele Ahrensmeier - Drammatico/Storico - "Rudolf Höss e famiglia vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani: lui va al lavoro, lei cura il giardino e i figli giocano tra loro o combinano qualche marachella. C'è un dettaglio però. Accanto a loro, separato solo da un muro, c'è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- BOB MARLEY: ONE LOVE – ore 18.00 - 21.00 - di Reinaldo Marcus Green - con Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Umi Myers - Biografico - "Tra il 1976 e il 1978 Robert Nesta Marley, detto "Bob", vive anni intensi, in un'alternanza di grandi gioie e momenti dolorosi. La scelta di indire un concerto a Kingston per riappacificare i due principali partiti politici di Giamaica si rivela ancor più pericolosa delle aspettative: Bob e la moglie Rita subiscono un attentato, ma, benché feriti, riescono a sopravvivere. Bob lascia quindi temporaneamente la Giamaica per trovare rifugio a Londra, dove ad accoglierlo, con curiosità mista ad ammirazione, c'è il popolo punk. Il ritorno in patria sarà da trionfatore e pacificatore. Il biopic musicale è da sempre un genere fortunato sul piano del pubblico e inviso alla critica cinematografica. La ragione è semplice: troppo inquinamento da fan service, una fastidiosa tendenza all'agiografia del soggetto artistico...”

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

- EMMA E IL GIAGUARO NERO – ore 15.45 – 17.45 - di Gilles de Maistre - con Emily Bett Rickards, Lumi Pollack, Wayne Charles Baker, Paul Greene, Kelly Hope Taylor – Avventura/Commedia/Family - "Emma è un'adolescente cresciuta in Amazzonia con i genitori appassionati ambientalisti. Dopo la morte della madre vive a New York con il padre. Quando viene a sapere che il giaguaro nero con cui era cresciuta ora rischia di essere catturato dai bracconieri come specie rara inventa una scusa e parte. Viene seguita dalla sua professoressa di Biologia che ha molteplici paure e vorrebbe riportarla indietro...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- FINALMENTE L’ALBA – ore 15.30 – di Saverio Costanzo - con Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alice Rohrwacher - Drammatico - "Roma, anni Cinquanta. La diciottenne Mimosa si reca a Cinecittà con la sorella per partecipare ai provini delle comparse di un kolossal americano girato all'epoca della Hollywood sul Tevere, e a sorpresa viene scelta per un ruolo minore. La star del film, Josephine Esperanto, prende a cuore l'innocenza della ragazza e la sua estraneità a quel mondo di finzione, e trascina Mimosa con sé in una notte brava attraverso i luoghi della 'dolce vita' romana, fra attori hollywoodiani e faccendieri che ronzano attorno al microcosmo del cinema. La ragazza viene catapultata suo malgrado, ma non senza momenti di euforia, in un universo privo di regole (e di scrupoli) animato da narcisismi e rivalità, ma anche da una fame di vita che vede nella nuova arrivata una fonte di linfa vitale. Arriverà l'alba a concludere questa rocambolesca avventura notturna?...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- I TRE MOSCHETTIERI: MILADY – ore 16.00 - 18.30 – di Martin Bourboulon - con François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green - Commedia - "Francia 1627. Il giovane D'Artagnan è alla ricerca dell'amata Constance, scomparsa dopo un fallito attentato a Luigi XIII. Crede di poterla liberare ma nella cella trova la misteriosa Milady. La donna è al servizio del cardinale Richelieu e viene ricercata sia dai cattolici che dai protestanti i quali si confrontano a La Rochelle che rischia di diventare il luogo in cui si aprirà una nuova guerra di religione. Nel frattempo Athos deve lasciare il figlio per tornare a combattere e Aramis deve risolvere un problema della sorella che si trova in convento...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

