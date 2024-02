Calcio. Serie D, prova di maturità superata per la Sanremese contro l'Asti. Le interviste nel postpartita (Video)

Una prova di maturità, mentale e probabilmente non solo, quella che la Sanremese ha offerto contro l'Asti portando a casa una vittoria importantissima.

Un girone dopo le due debacle, 0-5 contro l'Alcione Milano e 0-4 ad Asti (ancora sotto la gestione Giannini che terminò con il ko in Piemonte), i 4 punti contro le stesse avversarie portano i biancazzurri a comandare il treno della seconda parte di classifica, con cinque punti di vantaggio sulla zona playout. Dietro ci sono squadre che macinano punti, ma la solidità che oggi i matuziani dimostrano in campo fa ben sperare per l'ultima parte di stagione.

Ai nostri microfoni nel post partita, tutta la soddisfazione del ds Marcello Panuccio, Mister Mattia Gori, il match winner odierno Diego Larotonda al primo centro in questa stagione, e Omar Nenci, uno degli ultimi innesti nel mercato di Gennaio.