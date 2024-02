Calcio. Serie D, tre punti d'oro per la Sanremese: piegato l'Asti al "Comunale"

SANREMESE-ASTI 1-0 (44' Larotonda)

Finisce qui! La Sanremese porta a casa 3 punti preziosissimi

96' assalti finali dell'Asti ma Bohli per ora non corre pericoli

92' ammonito Azizi per fallo su Gagliardi

90' otto minuti di recupero

87' Filipi per Favale negli Ospiti

86' ammonito Gagliardi

83' Padovan per Toma nell'Asti

76' Gatto rileva Ibe nella Sanremese. Nell' Asti Chianese Ghiardelli per Meloni e Nobile

73' Koskov per Valenti nell'Asti

70' dentro Conti per Vassallo

65' angolo Asti, la palla messa fuori area da Bohli arriva Sui piedi di Meloni che liscia l'impatto con la sfera

63' incornata Di Valenti, Bohli blocca

61' partita che sta seguendo il copione del primo tempo

49' attimi di apprensione per uno scontro testa contro testa tra Meloni e Lordkipanidze. Ad avere la peggio è il georgiano che, sempre cosciente, esce in barella. Probabile il trasferimento in ospedale per accertamenti. Al suo posto Di Fino

47' Gagliardi batte una punizione dalla sua mattonella, di poco sopra La traversa

Inizia la ripresa

Termina il primo tempo

44' Sanremese avanti! Fa tutto Larotonda, in progressione, la formazione avversaria gli lascia fare quello che vuole, lui arriva al limite e lascia partire un destro che Brustolin non trattiene

42' ammonito Nenci

38' azione insistita della Sanremese col tiro al volo alto di Gagliardi

36' primo tiro in porta della partita a opera di Nenci, potente ma centrale, blocca Brustolin

24' partita aperta, tanto agonismo ma le difese stanno impedendo affondi importanti da entrambe le parti

16' azione costruita da parte dell'Asti che si conclude dopo degli allontanamenti dall'area Sanremese con il mancino debole e impreciso di Meloni

13' fase di studio, nessuna delle due formazioni è ancora riuscita a creare azioni offensive interessanti

4' primo tiro di Favale col mancino, alto sopra la traversa

1' Inizia il match!

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Nenci, Bechini, Ibe, Gagliardi, Lordkipanidze, Cesari, Larotonda, Pietrelli, Vassallo. A disp. Khamitov, Salto, Farrauto, Di Fino, Santanocito, Gatto, Incorvaia, Spatari, Conti. All. Gori.

ASTI: Brustolin, Meloni, Gjura, Toma, Valenti, Piccone, Giacchino, Della Giovanna, Nobile, Azizi. A disp. Favale, Ferlisi, Darini, Padovan, Plado, Chianese, Koskor, Filipi, Ghiardelli, Mazzucco. All. Sesia.

ARBITRO: Marin di Portogruaro.