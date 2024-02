Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 25 febbraio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 25 FEBBRAIO



SANREMO

12.00. ‘Dragon Winter Series’: competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città (più info)



15.00. Per la rassegna ‘Il Baule delle Meraviglie’, spettacolo dal titolo ‘Il mugnaio contafrottole’. Villa Luca a Coldirodi (evento dedicato alle famiglie a ingresso libero fino a esaurimento posti)

18.00. ‘Il Concerto ‘unico’ e una leggenda orientale’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Simon Pavlov con Valentin Malinin al pianoforte. Musiche di Francesco Darmanin, Aleksandr Skrjabin e Nikolai Rimskij-Korsakov. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



9.00. Alla scoperta della natura e dei borghi della valle Argentina dalla rocca di Andagna a Grattino: escursione in compagnia della guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo ore 9 parcheggio Prino o ore 9.30 a Taggia, info 337 1066940 (più info)



17.00. Recital del pianista Giammarco Moneti, con un particolare programma di musica moderna. Società operaia di mutuo soccorso di via Santa Lucia 14 (10 euro)



18.00. ‘The wall’: concerto degli Shine, band tributo ai Pink Fkoyd (15 euro). Teatro delle opere parrocchiali, via verdi 14, info 393 9570508

VENTIMIGLIA

14.00. Carnevale dedicato ai bambini: banchetto con Zucchero Filato, Pop Corn, Cioccolata Calda, Bugie ecc.. Compagnia della Zucca, Palloncini, Kenzo Klown, Trucca bimbi. Partecipano le Associazioni di volontariato del territorio. Giardini Tommaso Reggio



BORDIGHERA



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI



16.30. Per ‘È tempo di… carciofi’, lo scrittore Orso Tosco presenta il suo libro 'L'ultimo pinguino delle Langhe'. Sala Polivalente ‘La Piccola’, ingresso libero

TAGGIA

9.00. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: apertura mercatino artigianato e prodotti tipici in Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini (più info)



9.30. Alla scoperta della natura e dei borghi della valle Argentina dalla rocca di Andagna a Grattino: escursione in compagnia della guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo ore 9 parcheggio Prino o ore 9.30 a Taggia, info 337 1066940 (più info)

9.45-13.15. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: Ambientazioni Rioni Tabiesi (più info)

14.30-15.30. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: esibizione degli Sbandieratori del Sestiere Burgu e dei Falconieri del Re in Piazza Cavour e Via Soleri (più info)

15.45. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: partenza Corteo Storico da Piazza del Colletto (più info)

16.00. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: grande finale con l’arrivo del corteo, lettura delle delibere e premiazioni in Piazza Cavour (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

11.00-18.00. 2ª edizione del trofeo Miglior Sommelier del Rossese di Dolceacqua: Visita ad alcune aziende vitivinicole del territorio (h 11) + Masterclass sul Rossese di Dolceacqua sulle caratteristiche del territorio di elezione del vitigno rossese di Dolceacqua (dalle 15 alle 18 nella Sala Delle Rose

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2024 (ultimo giorno): tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès (più info)

MENTON



9.00-19.00. Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (ingresso libero). Fino al 3 marzo (più info)

9.00. Fête du Citron’: esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, fino al 3 marzo, ingresso libero (più info)

14.00-16.00. ‘Fête du Citron’: sfilata dei carri addobbati con agrumi sulla Promenade du Soleil (più info)

MONACO

15.00. ‘Cavalleria rusticana & Gianni Schicchi’: melodramma in un atto Musica di Pietro Mascagni (1863-1945). Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dall'omonima novella di Giovanni Verga. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)



NICE

14.30. Per il Carnevale di Nizza (151ª edizione), Corso Carnevalesco: sfilata con i carri adornati con le loro luci più belle con animazioni visive si moltiplicano e di gruppi artistici e musicali lungo il percorso. Place Massena (più info)



