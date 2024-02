Pallamano, l'under 17 maschile dell'Abc Bordighera ospita il Derthona (Foto)

Nuovi impegni per le squadre di pallamano dell'Abc Bordighera. L'under 17 maschile torna in campo dopo due settimane di sosta per affrontare, al Palabiancheri di via Diaz, il Derthona di Tortona.

"Tornano in campo i ragazzi dell'under 17 F. Becagli dopo due settimane di sosta del campionato" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Al Palabiancheri di via Diaz i nostri ragazzi affronteranno il Derthona di Tortona cercando di tornare al successo, dopo una serie di risultati negativi, pur contro avversari di ottimo livello. Il coach Tomè ha lavorato insieme allo staff tecnico in queste due settimane per cercare di migliorare il livello tecnico agonistico dei ragazzi e si mostra fiducioso per la prossima partita, certo che la squadra metterà tutto l'impegno possibile per onorare al meglio la gara".

Nel pomeriggio di sabato gli under 13 saranno, invece, impegnati a Monaco in un torneo promozionale a inviti che precederà l'atteso derby di campionato national 2 francese fra i padroni di casa e il Marsiglia. "Un'ottima occasione per prepararsi alla fase finale del campionato di categoria che vedrà impegnati i biancorossi contro il Monaco, il Villefranche sur mer e il Cavigal Nizza che prenderà il via il weekend del 16 e 17 marzo" - dice l'Abc Bordighera - "L'under 13 dell'Abc è sponsorizzata da E.R.A. Food e Romolo Amarea. Cogliamo l'occasione anche per rinnovare i nostri ringraziamenti a tutti i nostri sponsor".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Foods, Riello, Ir Service, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrill.