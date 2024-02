Calcio eccellenza, a Cairo Montenotte va in scena Cairese-Imperia: ecco i convocati neroazzurri

L'Imperia Calcio torna in campo. Ecco l'elenco dei convocati per la partita Cairese-Imperia che andrà in scena domani, il 25 febbraio, alle 15 a Cairo Montenotte valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza.

Ecco l'elenco dei convocati:

portieri

Sylla Alioune, Rinaldi Fabio, Massabo Giuseppe

difensori

Biffi Alessandro, Comiotto Mattia, Gandolfo Lorenzo, Guida Simone, Leo Omar, Ravoncoli Mirko, Scarrone Tommaso

centrocampisti

Costantini Nicholas, Faedo Stefano, Garibbo Luca, Giglio Giuseppe, Morchio Tommaso, Szerdi Santiago

attaccanti

Cassata Lorenzo, Castagna Amerigo, Scalzi Filippo, Trucchi Davide, Ventre Michael.