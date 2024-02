Speciale Weekend: la rievocazione storica a Taggia per San Benedetto, Ivana Spagna a Diano Marina e molto altro ancora

Da ieri Taggia è entrata nel vivo dei festeggiamenti per la 41ª edizione della Festa di San Benedetto. Un vero è proprio tuffo nel passato che farà tornare indietro nel tempo fino alla giornata del 12 febbraio 1626, data della prima processione in onore di San Benedetto Revelli. La rievocazione storica di San Benedetto commemora il voto fatto dal Parlamento cittadino di Taggia nel 1625, durante la Guerra dei Trent'anni. La città, minacciata dalle ingenti forze nemiche, si affidò alla protezione di San Benedetto, promettendo di dedicargli una festa di ringraziamento ogni anno se l'avesse salvata dalla guerra.

I festeggiamenti sono iniziati ieri con la presentazione della manifestazione, la messa in costume nella chiesa della Santissima Trinità e la messa in abiti d'epoca presso il santuario della Madonna Miracolosa.

Questa mattina alle 10 in pizza Eroi Taggesi, via Roma e viale Mazzini si terrà il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, mentre dalle 15 alle 18 in piazza Cavour e piazza Trinità si esibiranno gli sbandieratori del Sestiere Burgu di Ventimiglia e il gruppo Falconieri del Re. Dalle 18 alle 22 street food e musica con dj set.

Domani, domenica 25, è la giornata clou: alle 9 in piazza Eroi Taggesi, via Roma e viale Mazzini apriranno gli stand del mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici e dalle 10 alle 22 lo street food. Dalle 9.45 alle 13.15 l’appuntamento è con le ambientazioni dei Rioni Tabiesi, dalle 14.30 alle 15.30 si terrà l’esibizione degli Sbandieratori Sestiere Burgu e dei Falconieri del Re in piazza Cavour e via Soleri. Alle 15.45 partirà il corteo storico dalla piazza del Colletto, ospite d’onore della giornata sarà Claudio Guerrini, conduttore di Rds. Il gran finale è previsto alle 16 in piazza Cavour con l’arrivo del Corteo, la lettura delle delibere e la premiazione.

Ancora uno strascico del Carnevale oggi a Diano Marina e Dolcedo. ‘Il Carnevale si Ama’ è il titolo dell’evento che chiuderà le iniziative di Diano Marina relative alla festa più animata dell'anno. Sarà infatti recuperato l'evento originariamente in programma per il 10 febbraio e poi rinviato per il maltempo. Il carro allegorico che domenica scorsa ha sfilato per le vie del centro riprendendo la scenografia del Festival di Sanremo, si trasformerà in palcoscenico per Ivana Spagna e altri artisti locali, che si esibiranno dalle ore 16.30 circa in piazza Martiri della Libertà. La cantautrice italiana si esibirà insieme ad Alo, Garibaldi e Dr Myine in un pomeriggio dedicato alla musica e al divertimento.



Dolcedo ospiterà l’’Ape Carnevale’: evento che vedrà la sfilata di ben 8 apicar, i locali mezzi di trasporto, nelle vesti più divertenti ed insolite nel centro del paese. Inoltre saranno posizionate 14 postazioni di giochi per grandi e piccini. Il tutto allietato dal dj El coach fino alle 18 e dalle 18.30 alle 21 si esibirà la rock band Lambertz con il chitarrista Peo Gandini.

Eccoci alle segnalazioni di spettacoli teatrali e musicali.

‘Il Dissoluto Dissolto’ è il titolo dello spettacolo benefico a favore di SPES che andrà in scena questa sera al Teatro Comunale di Ventimiglia. Sul palco Giorgia Brusco con Enrico Manfredini, Gabriele Manfredini e il Maestro Massimo Dal Prà al pianoforte.

Cosa succederebbe se Don Giovanni si trovasse catapultato al giorno d'oggi? Da questa domanda prende le mosse il testo comico, scritto da Giorgia Brusco. Un dialogo tra parola e musica, tra Sganarello e il suo padrone Don Giovanni che, ritrovatosi al nostro tempo, si perde e non si riconosce più, incapace di mettere in atto le sue strategie seduttrici in un mondo che, ai suoi occhi sembra andare alla rovescia. Uno spettacolo ricco di colpi di scena, di spunti comici ma anche di riflessione sulla difficoltà dei rapporti umani, con un colpo di scena finale tutto da ridere.

Questa sera alle 21.15 nella ex Chiesa Anglicana di Bordighera andrà in scena la commedia dialettale ‘Pe chi u l'ha fame u pan u pà lasagne’.

A chi non piacerebbe essere sempre in forma? Avere un fisico da sportivo? Sicuramente non a Luigin proprietario di una palestra a cui piace soprattutto mangiare.

Tra un salame e un piatto di pasta l’ossessione della dieta arriva anche in casa Lasagna. La nuora Maria e la moglie Gina convincono Luigin, ad acquistare lo ‘Slimming’ per sostituire i pasti che il capofamiglia ingurgita in abbondanza. Tutta la famiglia verrà coinvolta ma le reazioni e le ribellioni non tarderanno ad arrivare.



Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali Fita della provincia di Imperia, al Teatro Concordia di Dolcedo questa sera va in scena lo spettacolo della compagnia ‘Teatro d’Asporto’ dal titolo ‘Il Calapranzi’ di Harold Pinter.

Londra anni cinquanta. L'azione si sviluppa in un seminterrato spoglio e desolato, sotto un vecchio ristorante, dove due uomini, Ben e Gus sono in attesa di qualcosa. Ben è il più autoritario e trascorre il tempo leggendo il giornale, Gus invece è passivo ma è l'unico che utilizza la parola in modo positivo, facendo domande, le quali però non trovano mai risposta. ne derivano dialoghi vuoti, illogici, irrazionali. Nel corso delle battute si scopre che essi sono due killer professionisti che attendono istruzioni da un misterioso capo, che sembra comunicare con loro tramite un calapranzi, dal quale vengono fatti scendere oggetti e messaggi. Non conoscono la loro vittima, sanno solo che prima o poi entrerà dalla porta dello scantinato dove sono chiusi e loro dovranno ucciderla. L'attesa è snervante…

Un doppio evento interamente dedicato ai Pink Floyd è quello in programma oggi e domani al nuovo teatro delle Opere Parrocchiali in via verdi 14 ad Imperia. Ad esibirsi la band imperiese degli ‘Shine’ formata da Mauro Vero (chitarra e voce), Mauro Germinario (basso e voce), Ivan Voarino (batteria), Maurizio Carobene (tastiere e cori) Dario Laino (chitarra), Marcello Manzo (sax), Alessia Porani (voce e cori).

Due concerti totalmente differenti fra loro, ‘Dark side of the moon’ questa sera alle 21.30 (nove ore dopo il plenilunio) e ‘The wall’ domani, domenica 25, alle ore 18.09 (calare del sole). Due ambientazioni che lasceranno a bocca aperta gli appassionati dei Pink Floyd con un inedito palco su tre livelli studiato ad hoc per l’occasione,

Appuntamento con la musica classica domani, domenica 25, alle 18 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per ‘Il concerto ‘unico’ e una leggenda orientale’ della Sinfonica diretta dal M° Simon Pavlov.

Sul palco con l’orchestra il pianista Valentin Malinin - classe 2001 - allievo della Scuola centrale di musica al Conservatorio statale ‘Tchaikovsky’ di Mosca e vincitore di numerosi concorsi internazionali.

Il programma si aprirà con ‘La collina dei giochi’, una prima assoluta del giovane clarinettista della Scala e compositore Francesco Darmanin. A seguire il ‘Concerto in Fa diesis minore op. 20’ un’opera che Aleksandr Skrjabin, tra i pianisti russi di maggiore successo, scrisse a ventiquattro anni. A chiusura la musica ‘magica’ di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov, uno dei più grandi orchestratori dell’ottocento con l’esecuzione della Suite sinfonica ‘Antar’.



Terminiamo con la segnalazione di alcuni eventi librari.



C'era un tempo in cui la Riviera affascinava i viaggiatori stranieri al punto da definirla 'il migliore dei mondi possibili'. I giardini della Bella Époque e il sogno di un barone tedesco a Sanremo saranno il tema della conferenza che Claudio Littardi e Alessandro Giacobbe terranno a La Mortola, in Vico Hanbury 1, alle 10.30 di questa mattina.

Attraverso le pagine e le immagini del volume ‘Gartenflora’ sarà possibile rivisitare una Sanremo incantevole, tramite la descrizione di oltre 26 giardini con le loro piante, tutte da scoprire. Un emerito protagonista di quel fulgido periodo fu il barone von Hüttner, di Lipsia, che realizzò il suo sogno mediterraneo e costruì a Sanremo un sorprendente giardino botanico. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati.



Il Club per l’UNESCO di Sanremo celebra oggi la ‘Giornata della Lingua Madre 2024’ presentando una conferenza che si terrà alle 17.00 presso il Museo Civico, Piazza Nota a Sanremo. Interverranno: Stefania Stefanelli che presenterà la Giornata della Lingua Madre, Flora Donetti, autrice di un libro sui proverbi nel dialetto di Bussana (‘Cuscí i Dijéva... pillole di saggezza’), Donatella Cataldo in ‘Proverbi salentini sulla donna’ e Ida Bazzan e Ciro Esse in ‘Fantasie Napoletane’.

Ad Imperia oggi alle 18.00 presso il locale ‘Pepe & Vino’ di via Matteotti 10, erede dello storico caffè Vittoria, l’appuntamento è con la rassegna ‘Crimini al Calice’. Ospite dell’evento sarà lo scrittore Leonardo Massabò e il suo libro ‘La danza dell’impiccato’.

Il romanzo, ambientato negli anni ottanta, vede come personaggio principale il vicequestore aggiunto Marco Parodi, dirigente dell’ufficio volanti della questura di Genova. Parodi dovrà indagare sulla scomparsa di una donna appartenente a una famiglia molto nota e influente della città. Il caso, inizialmente sottovalutato, diventerà con il passare dei giorni alquanto delicato e complesso. Il ventaglio delle ipotesi investigative spazierà dall’allontanamento volontario, al suicidio, sino al sequestro di persona e omicidio. L’esposizione mediatica e le difficoltà delle indagini metteranno a dura prova il vicequestore.

Si chiama ‘Delitti e Tarocchi’ l’ultimo episodio della serie ‘I delitti della Bar Marco’, raccolta di gialli a cura della sanremese Morena Fellegara che, attraverso i suoi racconti ambientati negli anni ottanta in un bar realmente esistito (Bar Marco, che era sito in via Martiri della Libertà a Sanremo, aperto dagli anni 60 fino ai primi anni 2000), conduce il lettore a scoprire i segreti e le storie di una Sanremo di un tempo che fu, narrata dalle voci di periferia. A fare da sfondo al quarto episodio dei delitti del Bar Marco sono i tarocchi con le loro figure. La scrittrice sarà ospite questo pomeriggio alle 17 presso la libreria Antea di Taggia in via Soleri. A intervistarla sarà lo scrittore tabiese Giacomo Revelli e l’attrice Loredana de Flaviis darà voce ai personaggi di ‘Delitti e Tarocchi’.



Per chi non vuole rimanere indietro nella conoscenza delle ultime novità nell’ambito delle tecnologie digitali non può perdersi l’evento in programma oggi pomeriggio alle 16.00 presso l’Hotel de Paris di Sanremo, in Corso Imperatrice 66. Infatti si terrà il primo incontro del corso sull’Intelligenza Artificiale e sul Metaverso.

I relatori saranno: l’Ing. Dario Garello che ha conseguito la Laurea Triennale in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino e successivamente la Laurea magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare presso lo stesso Politecnico, attualmente Responsabile tecnico e della manutenzione presso lo stabilimento ASA Italia Srl di Chiusanico, e Riccardo Benedetti, diplomato in Ragioneria Programmatori presso l’I.S. Ruffini di Imperia e Vice Presidente di Codesign di Arma di Taggia. L’ingresso è gratuito.





