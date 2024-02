Grandine a Taggia, viene aiutato dai vigili urbani: i ringraziamenti di un cittadino

Un lettore ci ha scritto per ringraziare pubblicamente la polizia locale di Taggia.

"Vorrei fare un ringraziamento pubblico ai vigili urbani di Taggia, in particolare al vigile che mi ha risposto al telefono alle 19 di oggi, per la gentilezza, la disponibilità e la tempestività nel far intervenire i due colleghi" - fa sapere il lettore.

"Desidero ringraziare anche la coppia in servizio pomeridiano (in via Levà) per la solerzia nell'intervenire e la gentilezza usata nei miei confronti" - sottolinea - "Nonostante la grandine sono, infatti, venuti nella mia abitazione per aiutarmi a risolvere una problematica dovuta al violento acquazzone, ancora grazie!".