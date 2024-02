Calcio, risultati soddisfacenti per le squadre della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Con l’inizio del campionato Figc “Fase Primaverile 2023-24” riprendono le competizioni delle squadre della Polisportiva Vallecrosia Academy. Lo scorso fine settimana sono scese in campo tutte le leve del Vallecrosia Academy che hanno ottenuto risultati più che soddisfacenti.

Sabato mattina, sul sintetico di Pian di Poma, i ragazzi della leva 2013, guidati dai mister Lapa e Giunta, hanno affrontato gli atleti della Sanremese Calcio nella categoria Esordienti primo anno. Sul campo in sintetico di casa, sempre sabato mattina, gli Esordienti della leva 2012, guidati dal mister Pagliuca, hanno ospitato i ragazzi del Ventimiglia Calcio.

Il sabato pomeriggio è stato ricco di gare: a Dolceacqua sono scesi in campo i Primi Calci 2015, guidati dal mister De Bartolo; nel contempo sul sintetico dello 'Zaccari' un'altra squadra della leva 2015, seguita per l’occasione dai mister Lapa e Tuttoilmondo, ha ospitato i pari leva del PSV Don Bosco; i Pulcini 2014, guidati dal mister Alletto, invece, si sono confrontati con i pari leva della Virtus sul campo Grammatica a Sanremo mentre gli Esordienti della leva 2011, seguiti dal mister Cervo, sul sintetico di casa hanno fronteggiato gli atleti della Sanremese.

Sabato emozionate e ricco di soddisfazioni anche per l’agonistica: la Juniores, guidata da mister Garelli, è stata impegnata nel derby contro il Camporosso sul campo in erba dello 'Zaccari'. "La partita si è aperta con la lettura del messaggio della Lega Nazionale Dilettanti in occasione della giornata dedicata al personale sanitario. E' stato così consegnato alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia un pensiero con targa dedicata. Un gesto che la società ha voluto fare per ringraziarli per l’aiuto prezioso e la collaborazione che offrono costantemente in tutte le manifestazioni calcistiche. Si è osservato poi anche un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso il cantiere di via Mariti a Firenze" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "E' iniziata poi la partita. Nel primo tempo i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy asd sono stati protagonisti della gara. Nella ripresa vi è stata la rimonta del Camporosso ma alla fine il risultato finale è a favore dei padroni di casa: 3-2 grazie ai gol di Salvaterra T., Osmeni E. e Tiberti A. Con questa importante vittoria la squadra mantiene salda la 3° posizione nella classifica generale".

Sul campo Colombera di Santo Stefano, invece, i Giovanissimi della leva 2010, guidati dal mister Ventura, hanno affrontato il Riva Ligure. "Netto il dominio dei biancorossi che portano a casa l'incontro con 0-8 grazie ai gol di Misitano L. e El Harrouni M., la tripletta di Ferrari L., le reti di Bigini M. e Rezaiem M. e un autogol avversario" - dice il Vallecrosia Academy - "La classifica generale vede così i biancorossi in terza posizione".

Domenica mattina sul campo in sintetico dello 'Zaccari' sono scesi in campo i Pulcini della leva 2013 che hanno fronteggiato la Virtus Sanremo e i Pulcini della leva 2014 che si sono confrontati con il Golfo Dianese. I Primi Calci 2016, accompagnati dal mister Tuttoilmondo, sono andati, invece, a Castellaro dove hanno gareggiato contro l’asd Taggia. I Piccoli Amici della leva 2017-18, accompagnati dal mister Colli, hanno partecipato, infine, al raggruppamento organizzato dall’US Camporosso.