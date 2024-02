Il lions club Sanremo Matutia riceve dal Presidente della CRI un ambito riconoscimento

La sera di mercoledì 21 febbraio scorso i soci del club Sanremo Matutia si sono riuniti in meeting nei locali del Golf Club ospitando un ospite di eccezione l’avvocato Ettore Guazzoni presidente della Cri di Sanremo accompagnato dalla moglie signora Cristina. Il cerimoniere del club Vincenzo Palmero ha curato personalmente tutti i dettagli della serata e, dopo aver letto il codice dell’etica lionistica, ha dato la parola alla Presidente Alessandra Solerio che dopo il benvenuto ai numerosi soci presenti ha presentato il nostro ospite che ha riservato al club una piacevole sorpresa: ha consegnato una Benemerenza per il servizio ed il supporto prestato all’Associazione della Croce Rossa Italiana durante l’emergenza Pandemica Covid.

Si legge sull’attestato: “Si conferisce la Medaglia di Benemerenza ‘Il TEMPO DELLA GENTILEZZA’ nella classe di bronzo al Lions club Sanremo Matutia in segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l‘emergenza pandemica da SARS-COVID-2 dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio2020 palesando inoltre alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell ‘Associazione della Croce Rossa”.

Roma 1° dicembre2023

Il PRESIDENTE NAZIONALE Rosario Maria Gianluca Valastro.

“Questo ambito riconoscimento che verrà incorniciato ed esposto con orgoglio nei locali della nostra sede, ha riempito i cuori di gioia dei soci del club che hanno manifestato un senso di gratitudine e di riconoscenza al sig. Guazzoni per averci segnalato quali collaboratori ed amici della Croce Rossa e Suoi personali!”.

E’ seguita un’interessante conversazione sulle competenze dell’Associazione e sia l’avv. Guazzone che Enzo Palmero hanno spiegato l’enorme responsabilità della Cri che sta sempre all’avanguardia in caso di pericolo , di emergenza, di solidarietà collettiva.

E’ stata una serata all’insegna dell’ amicizia, della cordialità, del piacere di collaborare uniti per giuste cause come ci raccomanda il nostro codice lionistico e con la promessa di essere sempre disponibile ai bisogni di questa grande organizzazione di beneficienza che si occupa di soccorso, di formazione attraverso il volontariato si chiude questo piacevole incontro!

Lions club Sanremo Matutia Sanremo 22 febbraio 2024

Addetto stampa Mluisa Ballestra