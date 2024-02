Edilizia residenziale pubblica, Assessore Scajola incontra i colleghi delle Regioni italiane

Risorse per il fondo affitti, le politiche abitative, la questione dell’Imu per gli alloggi pubblici. Sono questi alcuni dei temi affrontati oggi nella videoconferenza che ha riunito gli assessori regionali italiani competenti in materia di Edilizia e Politiche Abitative, presieduta dall’assessore all’Urbanistica di Regione Liguria Marco Scajola in qualità di coordinatore vicario della commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni.



“Abbiamo riferito ai colleghi delle altre Regioni quanto emerso nell’ultima riunione del tavolo aperto con il Ministero sul piano casa, che da mesi sta vedendo un dialogo tra enti locali e Governo per discutere delle esigenze e richieste dei territori – spiega l’assessore Scajola – Il punto centrale è il reperimento delle risorse: i bisogni dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili, sono tanti e in crescita, e la politica locale e nazionale ha il dovere di cercare delle risposte. Oltre al reperimento di nuovi fondi da Roma, tema sul quale continua il dialogo tra Regioni e Governo, è necessario fare il punto delle risorse già presenti ma non ancora utilizzate, impegnandosi ad esempio nello sblocco dei fondi già stanziati ma non ancora erogati e nell’utilizzare i fondi residui per le politiche abitative presenti nei bilanci dei singoli Comuni. Su quest’ultimo punto – continua l’assessore Scajola – le Regioni possono e devono giocare un ruolo da protagoniste, coordinando le azioni degli enti locali e facendo il punto sulle risorse disponibili : è necessario stare al loro fianco per gestire al meglio le risorse”.



“La prossima riunione del tavolo con il Ministero dovrebbe essere programmata per il mese di marzo: continueremo a far presenti le richieste emerse in seno alla Conferenza Stato Regioni e a lavorare sul tema delle risorse. Un lavoro sinergico che coinvolge tutti i livelli istituzionali, dal Governo ai Comuni, che ha l’obiettivo di curare gli intessi dei cittadini che hanno bisogno di un alloggio”, conclude l’assessore Scajola.