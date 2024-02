Scommesse Online: Guida alla Sicurezza nel Mondo del Gioco Virtuale

Nell'era digitale in cui viviamo, le scommesse sportive online sono emerse come un modo conveniente ed emozionante per gli appassionati di coinvolgersi con i loro sport e squadre preferiti. Questa convenienza però è accompagnata dalla responsabilità degli operatori di garantire una navigazione sicura e quella degli utenti di individuare le piattaforme più sicure per le attività di scommessa.

Oggigiorno fortunatamente possiamo affidarci alle recensioni dei migliori siti scommesse e casinò online e a siti di comparazione dei bonus benvenuto scommesse per valutare la nostra scelta. Tuttavia resta importante evidenziare le diverse iniziative e misure di sicurezza che sono state adottate nel corso degli ultimi anni per garantire agli utenti di navigare nel mondo delle scommesse online con fiducia e tranquillità.

Più sicurezza nel 2022-2023: controlli più serrati e meno sanzioni

Secondo i dati del recente report ad opera dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla diffusione del gioco d’azzardo in Italia, nel 2022 l'Agenzia avrebbe inibito ben 261 siti web irregolari, +32,49% rispetto all'anno precedente, anche se va notato un calo del 4,95% dei tentativi di accesso a tali siti, indicativo forse di una maggiore consapevolezza da parte degli appassionati di gioco d'azzardo online.

Per quanto riguarda più specificatamente le scommesse sportive, si è verificato un decremento del 4,14% nel numero di violazioni amministrative nel 2022 a fronte però di un numero ben maggiore di atti di accertamento da parte dell’Agenzia rispetto all'anno precedente. Ottime notizie quindi per i giocatori più appassionati: l'Agenzia ha intensificato i controlli e individuato meno violazioni.

Una tendenza simile è stata riscontrata nel recente rapporto annuale dell’International Betting Integrity Association (IBIA), l’ente globale che si occupa dell’integrità delle settore delle scommesse sportive autorizzate. Il rapporto indica che nel 2023 il numero complessivo di segnalazioni di scommesse sportive sospette è diminuito a 184, registrando una riduzione del 35% rispetto all'anno precedente, un notevole calo rispetto alla media annuale di 244 segnalazioni registrate nel periodo 2019-2022.

Scommesse sportive: come operare in sicurezza

Anche se il dinamico panorama dei siti di scommesse si sta facendo sempre più sicuro grazie a normative ad hoc e controlli serrati, è importante adottare le giuste abitudini per sapersi districare tra la ricca offerta di siti esistenti e giocare con consapevolezza. Ecco qualche consiglio sulle misure di sicurezza da adottare per giocare in modo sicuro e spensierato.

Affidati solo a bookmaker sicuri

Fondamentale è la scelta del Bookmaker: scegliere l’operatore giusto renderà la tua esperienza di gioco più coinvolgente e ti eviterà di incontrare problemi altrimenti evitabili.

La prima regola ovviamente è di verificare che la piattaforma scelta sia in possesso di una regolare licenza ADM (ex-AAMS), rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I siti in possesso di questa licenza sono altamente regolamentati e sottoposti a ferrei controlli.



Per fare una scelta informata, è consigliabile consultare le recensioni disponibili su portali specializzati come Bookmakerbonus.it, che offrono informazioni dettagliate sulle promozioni esclusive dei migliori bookmaker online.

Scegli metodi di pagamento affidabili

I siti di scommesse e casinò online affidabili offrono molte opzioni di pagamento: è consigliato scegliere metodi di pagamento sicuri come PayPal che ti permettono effettuare transazioni senza rivelare dati sensibili.

In più, scegliendo il metodo di pagamento giusto potrai godere sempre di misure aggiuntive di protezione del cliente, come la possibilità di aprire controversie in caso di comportamenti disonesti da parte di siti truffaldini.

Scegli siti che promuovono il gioco responsabile

Per godere appieno dell’esperienza di gioco bisogna stare attenti a giocare in modo responsabile e nella piena consapevolezza dei propri limiti. Questa responsabilità però va condivisa con gli operatori di gioco: i più affidabili avranno disponibili diverse misure di prevenzione e controllo di gioco eccessivo.

Per esempio, i siti con licenza ADM durante la registrazione chiedono all’utente di impostare limiti settimanali di deposito, che permettono di controllare meglio le proprie finanze e prevenire perdite eccessive.