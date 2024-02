Lavoro: Credit.Com Liguria convoca le assemblee separate dei soci

Credit. Com. Liguria - società cooperativa di garanzia collettiva di fidi in liquidazione convoca le Assemblee Separate mercoledì 13 Marzo 2024

in prima convocazione in presenza

alle ore10 presso la sede di Spezia, Via del Prione 45;

alle ore 12 presso la sede di Genova, Via Balbi 38B;

alle ore 16 presso la sede di Savona, Via Paleocapa 3;

alle ore 18 presso la sede di Imperia, Via Bonfante 29.



ed in seconda convocazione in presenza giovedì 14 Marzo p.v.

alle ore10 presso la sede di Spezia, Via del Prione 45;

alle ore 12 presso la sede di Genova, Via Balbi 38B;

alle ore 16 presso la sede di Savona, Via Paleocapa 3;

alle ore 18 presso la sede di Imperia, Via Bonfante 29,

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1)Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2023;

2) variazione sede legale;

3) Varie ed eventuali;

l’assemblea è convocata in modalità telematica previo richiesta del link entro il 6 Marzo 2024 all’indirizzo mail creditcom@catliguria.it o pec creditcom@legalmail.it

Con il medesimo O.d.G. è convocata

l’Assemblea Ordinaria, in modalità telematica, il 27 Marzo 2024 ore 9.30 presso la sede di Savona Via Paleocapa 3 in prima convocazione ed in seconda convocazione il 28 Marzo p.v. ore 10.30 presso la sede di Savona Via Paleocapa .3.

I delegati dalle assemblee territoriali riceveranno il link per il collegamento.