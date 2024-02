Alla scoperta della natura e dei borghi della valle Argentina: un'avventura senza tempo

Nascosta tra le pieghe delle Alpi liguri, la valle Argentina offre un'incredibile ricchezza di paesaggi naturali e borghi pittoreschi pronti ad essere esplorati da chiunque abbia voglia di avventura e scoperta.

L'escursione che si terrà domenica è l'occasione perfetta per immergersi completamente in questa valle. I partecipanti avranno l'opportunità di percorrere sentieri tortuosi che si snodano tra boschi, attraverso ruscelli cristallini, ammirando panorami mozzafiato sulle vette circostanti delle Alpi Liguri. L'escursione non si limita alla sola esplorazione della natura, lungo il percorso incontreremo la Rocca di Andagna con la sua famosa torre, piccoli borghi abbandonati e le case di Grattino

L'escursione promette un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che amano la natura, la storia e la cultura locale. È un'opportunità per esplorare e apprezzare le meraviglie di questo angolo di Liguria lasciandosi affascinare dalla sua bellezza senza tempo e dalla sua autenticità.

Per l’escursione è importante un abbigliamento adatto alla stagione, preferibilmente a cipolla con scarpe adeguate al cammino.