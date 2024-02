Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 23 a domenica 25 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

Enzo Decaro in 'Non è vero ma ci credo' al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo

VENERDI’ 23 FEBBRAIO

SANREMO



12.00. ‘Dragon Winter Series’: competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città, fino al 25 gennaio (più info)

16.00. Per le lezioni dell’Unitrè, Chiacchierata sullo Scrapbooking - l'arte di conservare i ricordi a cura della prof.ssa Claudia Landoni Sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota 2, ingresso libero

17.00. Per ‘Sa(n)remo Lettori’, incontro con lo scrittore vincitore del Premio Strega Antonio Scurati, che presenta il nuovo libro Fascismo e populismo. Mussolini oggi’ (ed. Bompiani). Modera l’incontro Lucia Jacona, dirigente scolastica dell’Istituto Colombo di Sanremo con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura dell’attore Eugenio Ripepi, docente in Discipline Audiovisive e Multimediali del Liceo Amoretti e Artistico. Intermezzi musicali a cura dell’orchestra dell’Istituto Colombo. Serra La Fenice di Villa Nobel



18.00. ‘Sanremo e il porto’: incontro pubblico a cura del circolo Sanremo centro del Partito Democratico. Federazione Operaia Sanremese, vi Corradi 47

21.00. ‘Non è vero ma ci credo’ di Peppino De Filippo: spettacolo teatrale con Antonio Decaro e con Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Carmen Landolfi, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo, Ingrid Sansone. Regia di Leo Muscato (da 15 a 25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò, prenotazione al 347 7302028 (più info)

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



17.30. Per la rassegna letteraria ‘Librinsieme’, incontro con l'autore Gabriele Clima a cura della Libreria Mondadori. Biblioteca Civica Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero



21.15. Concerto del Project Jazz Quartet formato da Maurizio Ditozzi sax tenore, Massimo Dalprà piano, Alberto Miccichè basso. Iacopo Forno, batteria. In programma musiche di jazz, Latin jazz e Funky. Teatro dell'Attrito



TAGGIA

17.00. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: presentazione Manifestazione presso la Chiesa della Santissima Trinità (più info)



17.00. Presentazione del libro ‘C'era una volta Sanremo’ dell’autore sanremese Alessio Bellini. ‘Spazio delle parole’ all'interno dello Spazio Conad di Taggia in via Privata Roggeri 50

21.00. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: Messa in Costume presso il Santuario della Madonna Miracolosa di Taggia (più info)



DIANO MARINA



16.00. Per i ‘Venerdì della Conoscenza’, ‘Il futuro dell’Europa o l’Europa del futuro?’ con relatori la Dr.ssa Luisa Tondelli, chimica, ricercatrice del CNR, il Prof. Pierfrancesco Moretti, fisico, ricercatore del CNR e il Prof. Ezio Andreta, economista, già direttore della Commissione Europea, docente universitario. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero (pieghevole)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2024: tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 25 febbraio (più info)

MENTON



9.00-19.00. Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (ingresso libero). Fino al 3 marzo (più info)

9.00. Fête du Citron’: esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, fino al 3 marzo, ingresso libero (più info)

MONACO



20.00. ‘Cavalleria rusticana & Gianni Schicchi’: melodramma in un atto Musica di Pietro Mascagni (1863-1945). Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dall'omonima novella di Giovanni Verga. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)



NICE

20.00. Per il Carnevale di Nizza, Lou Queernaval: primo carnevale gay in Francia. Place Masséna (i dettagli a questo link)





SABATO 24 FEBBRAIO



SANREMO



12.00. ‘Dragon Winter Series’: competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città, fino al 25 gennaio (più info)



14.30. 33° Torneo di burraco 'Gioca per un sorriso' a favore della Sezione LILT di Imperia-Sanremo (20 euro). Bridge Club Sanremo in Corso Matuzia 28



16.00. Incontro sull’Intelligenza Artificiale e sul Metaverso con relatori l’Ing. Dario Garello, Responsabile tecnico presso lo stabilimento ASA Italia di Chiusanico, e Riccardo Benedetti, Vice Presidente di Codesign di Arma di Taggia. Hotel de Paris, Corso Imperatrice 66, ingresso gratuito su prenotazione al 339 7471308



17.00. Nell’ambito della Giornata della Lingua Madre 2024, conferenza a cura del Club per l’UNESCO di Sanremo. Introduce Stefania Stefanelli con Flora Donetti, autrice di un libro sui proverbi nel dialetto di Bussana, Donatella Cataldo ‘Proverbi salentini sulla donna’, e Ida Bazzan e Ciro Esse ‘Fantasie Napoletane’. Museo Civico, Piazza Nota, ingresso libero



IMPERIA



15.00. Apertura straordinaria dell'Archivio di Stato di Imperia con una Visita Guidata gratuita all'esposizione ‘Imperia è... Un ponte tra passato, presente e futuro’. Un piccolo dono a fine visita a tutti i partecipanti. Archivio di Stato, ingresso portone di ponente (via G. Strato 8A)



18.00. Per la rassegna ‘Crimini al calice’ dedicata al noir, lo scrittore Leonardo Massabò presenta il libro ‘La danza dell’impiccato’ (ed. Antea). Bar Pepe & Vino, viale Matteotti (ex Vittoria, 10 euro compreso aperitivo)



21.30. ‘Dark Side of the Moon’: concerto degli Shine, band tributo ai Pink Fkoyd (15 euro). Teatro delle opere parrocchiali, via verdi 14, info 393 9570508



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.30. Presentazione del volume ‘Gartenflora - La lente del barone von Huttner sui giardini di Sanremo durante la Belle Epoque’ di Alessandro Giacobbe Claudio Littardi. La Mortola, Vico Hanbury 1 (fronte ingresso Giardini Hanbury), info 340 2915159



21.00. ‘Il Dissoluto Dissolto’: spettacolo benefico a favore di SPES che unisce il Teatro all'Opera Lirica. Di Giorgia Brusco con Enrico Manfredini, Gabriele Manfredini e il Maestro Massimo Dal Prà al pianoforte. Teatro Comunale, info inf@spesauser.it

BORDIGHERA

9.00-19.00. Fiera promozionale ‘Non ho l’età’: mercatino dell’antiquariato in corso Italia

21.15. Spettacolo teatrale ‘Pe chi u l’ha fame u pan u pà lasagne’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana (più info)



TAGGIA

10.00. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: apertura mercatino artigianato e dei prodotti tipici. Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini (più info)

15.00-18.00. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: esibizione degli Sbandieratori dwl Sestiere Burgu di Ventimiglia e Gruppo Falconieri del Re. Piazza Cavour e Piazza Trinità (più info)



17.00. Presentazione libro ‘Delitti e Tarocchi’ dell’autrice sanremese Morena Fellegara. Intervista a cura dello scrittore tabiese Giacomo Revelli e letture dell’attrice Loredana de Flaviis. Libreria Antea di Taggia in via Soleri

DIANO MARINA

16.30-20.00. ‘Il Carnevale si ama’: uscita di 2 carri allegorici e esibizione dal vivo di Ivana Spagna, Alo, Garibaldi e Mr Myine. Centro cittadino



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della Compagnia ‘Teatro d’Asporto’ in ‘Il calapranzi’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)



TRIORA



10.00-16.00. ‘La regione delle Toselle’: dimostrazioni culinarie (Centro Culturale Polivalente h 10) + dibattito sui grani storici del territorio ligure. Intervengono Daniela Di Forti, Presidente di Slow Food Riviera dei Fiori - Alpi Marittime, e Marco Loconte, contadino e ricercatore (Museo Civico Palazzo Stella h 15) + dalle 16, tavola rotonda per condividere testimonianze e ricordi storico-culturali legati alle tradizioni culinarie e agricole della regione (locandina)

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2024: tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 25 febbraio (più info)

MENTON



9.00-19.00. Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (ingresso libero). Fino al 3 marzo (più info)

9.00. Fête du Citron’: esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, fino al 3 marzo, ingresso libero (più info)

MONACO



20.00. ‘Rolando Villazón’: concerto lirico diretto da Lena-Lisa Wüstendörfer. Estratti da opere di Handel, Mozart, Haydn, Donizetti, Verdi, Offenbach, Tosti, tra gli altri. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



14.30. Battaglia dei fiori nell’ambito del Carnevale di Nizza: figuranti in costume sfilano su carri decorati con deliziosi fiori e inondano il pubblico con una pioggia di fiori. Place Masséna (più info)



20.00. Musical ‘Flashdance’. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)

20.30. Per il Carnevale di Nizza (151ª edizione), Corso Carnevalesco Illuminato: sfilata con i carri adornati con le loro luci più belle con animazioni visive si moltiplicano e di gruppi artistici e musicali lungo il percorso. Place Massena (più info)





DOMENICA 25 FEBBRAIO



SANREMO

12.00. ‘Dragon Winter Series’: competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città (più info)

18.00. ‘Il Concerto ‘unico’ e una leggenda orientale’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Simon Pavlov con Valentin Malinin al pianoforte. Musiche di Francesco Darmanin, Aleksandr Skrjabin e Nikolai Rimskij-Korsakov. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



17.00. Recital del pianista Giammarco Moneti, con un particolare programma di musica moderna. Società operaia di mutuo soccorso di via Santa Lucia 14 (10 euro)



18.00. ‘The wall’: concerto degli Shine, band tributo ai Pink Fkoyd (15 euro). Teatro delle opere parrocchiali, via verdi 14, info 393 9570508

VENTIMIGLIA

14.00. Carnevale dedicato ai bambini: banchetto con Zucchero Filato, Pop Corn, Cioccolata Calda, Bugie ecc.. Compagnia della Zucca, Palloncini, Kenzo Klown, Trucca bimbi. Partecipano le Associazioni di volontariato del territorio. Giardini Tommaso Reggio

OSPEDALETTI



16.30. Per ‘È tempo di… carciofi’, lo scrittore Orso Tosco presenta il suo libro 'L'ultimo pinguino delle Langhe'. Sala Polivalente ‘La Piccola’, ingresso libero

TAGGIA

9.00. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: apertura mercatino artigianato e prodotti tipici in Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini (più info)

9.45-13.15. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: Ambientazioni Rioni Tabiesi (più info)

14.30-15.30. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: esibizione degli Sbandieratori del Sestiere Burgu e dei Falconieri del Re in Piazza Cavour e Via Soleri (più info)

15.45. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: partenza Corteo Storico da Piazza del Colletto (più info)

16.00. Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli: grande finale con l’arrivo del corteo, lettura delle delibere e premiazioni in Piazza Cavour (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2024 (ultimo giorno): tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès (più info)

MENTON



9.00-19.00. Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (ingresso libero). Fino al 3 marzo (più info)

9.00. Fête du Citron’: esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, fino al 3 marzo, ingresso libero (più info)

14.00-16.00. ‘Fête du Citron’: sfilata dei carri addobbati con agrumi sulla Promenade du Soleil (più info)

MONACO

15.00. ‘Cavalleria rusticana & Gianni Schicchi’: melodramma in un atto Musica di Pietro Mascagni (1863-1945). Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dall'omonima novella di Giovanni Verga. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)



NICE

14.30. Per il Carnevale di Nizza (151ª edizione), Corso Carnevalesco: sfilata con i carri adornati con le loro luci più belle con animazioni visive si moltiplicano e di gruppi artistici e musicali lungo il percorso. Place Massena (più info)



