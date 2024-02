Ottimi risultati nell'ultimo fine settimana per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Si è svolta sabato scorso, al palazzetto dello sport di Sant’Eusebio a Genova, la prima prova dei campionati regionali di ginnastica artistica femminile individuale.

Sono stati i livelli iniziali LA ed LB i protagonisti, quelli dedicati alle ginnaste che si avviano alla pratica dell’attività agonistica. Da quest’anno la Federazione Ginnastica ha deciso per un rinnovamento di queste gare, con la divisione tra classifica assoluta sui tre attrezzi (trave, volteggio e suolo) e su quattro con l’aggiunta delle parallele asimmetriche. Per agevolare la partecipazione dei ginnasti, sono stati creati due livelli tecnici di difficoltà, il base e l’avanzato.

Nutrita la partecipazione delle atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori, con 24 presenze in campo gara seguite dai tecnici Elisa Addiego e Damiano Giunta che stanno verificando il percorso di crescita di questo gruppo di ginnaste che si dimostrano motivate ed unite.

Nel LA3 base Margherita Bianchi ha ottenuto un bronzo nelle allieve 2. Nel LA base, Allieve 1 (le giovanissime), argento per Bice Manzo, Giulia Parente 4a e Alice Spelta 5a. Allieve 3 primi due gradini del podio per le rivierine Allegra Ghilardi e Emma Oggero, Oro per Serena Romeo nelle junior 1, Giulia Germano nelle J3 e Alessia Galli nelle Senior. Gara LA avanzato; Noemi Giancaterino 5a, Giulia Di Francesco 7a e Tabata De Paolis 8a nelle allieve 2, Diletta Catroppa 5a e Mia Bertonasco 6a nelle allieve 3 e Giulia Fassitelli 4a, Annalisa Driza 5a e Gresia Pennella 6a (col punteggio più alto della gara al volteggio) nelle junior 1.

Nelle gare livello LB avanzato, podio nelle senior con un bronzo ottenuto da Alison Della Valle e 4° posto per Chiara Masetta Milone. Nelle junior 1, 6a Martina Parente e 7 Ilaria Vitulano. Nel Base argento per Alice Serini e 4° posto per Raffaella Cantagallo nelle junior 1 e 5a Greta Martalò nelle junior 3. L’entusiasmo non manca in questa sezione, che può contare sulla palestra con uno spazio attrezzato dedicato alla ginnastica, al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori che, visto il livello raggiunto e i numeri dei praticanti, avrebbe bisogno di nuove aree ed attrezzature. La gara a squadre di questi livelli, la serie D regionale, è in programma sabato 9 marzo a Sanremo.

Proficua anche la gara della sezione agonistica del nostro trampolino elastico dove due esperte ginnaste hanno partecipato, con l’equipe della Kelo Trampo di Saint Laurent du Var alla Trampo CHPT Regional Selective 2. La gara si è disputata sempre sabato a Cuers (Toulon) e Matilde Sappia si è classificata al 4° posto nelle junior, mentre Alice Dosio ha ottenuto un buon 5° posto nelle senior. Nel loro raggruppamento si sono potute confrontare con ginnaste di alto livello in questa spettacolare disciplina olimpica ,tra cui le ginnaste del centro federale di Antibes.

Per i tecnici Nicla Londri e Giulia Bellone e le due ‘trampoliniste’ la collaborazione col club francese è un importante opportunità di crescita e l’esperienza in futuro verrà allargata anche ad altri ginnasti della sezione.