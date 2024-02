Sanremo: con 'Non è vero ma ci credo' domani riparte la stagione teatrale del Casinò

Ultimi posti disponibili per lo spettacolo di venerdì alle 21, per la ripartenza della stagione teatrale del Casinò di Sanremo con Enzo Decaro in “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo.

La rappresentazione dà il via alla rassegna e sarà seguita da Adriano Falivene, Elisabetta Mirra e Antonio Milo, Savino Zaba, Edy Angelillo, Paolo Triestino e Emanuele Barresi. Sempre presente la promozione studenti in galleria: biglietto a 5 euro per gruppi di dieci studenti con insegnate e biglietto a 4 euro per gruppi di venti ragazzi con docenti.

Sabato 16 marzo toccherà a “Mettici la mano” di Maurizio De Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra con la regia di Alessandro D’Alatri. Sabato 23 marzo “Canto anche se sono stonato” con Savino Zaba e, giovedì 25 aprile “Que serà” con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi.

Biglietti

Platea Primo settore 25 euro

Abbonamento 80 euro (quattro appuntamenti)

Platea secondo 20 euro

Abbonamento 60 euro (quattro appuntamenti)

Galleria 15 euro

Abbonamento 40 euro (quattro appuntamenti)

Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria 5 euro ( superiori a 10, 4 euro).

Prenotazione 3477302028 e 3337679409; info@ilteatrodellalbero.it

Servizio di biglietteria presso botteghino del teatro martedì giovedì, venerdì sabato, dalle 16 alle 20. Nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle 16 alle 21. Tel 0184 595273.

Persone diversamente abili con accompagnatore: ogni due biglietti uno gratuito. Associazioni con elenco dei soci presentato dal presidente 5 euro di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante 5 euro di sconto su abbonamenti