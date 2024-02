Vela: successo straordinario per la decima edizione della 420&470 The Carnival Race

Grande successo per la decima edizione della 420&470 The Carnival Race, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, con il prezioso sostegno del Gruppo Cozzi Parodi, nella magica location di Marina degli Aregai.

180 barche per la classe 420 e 9 per la classe 470, provenienti da ben 12 nazioni: Spagna, Germania, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Grecia, Ucraina, Slovenia, Ungheria, Svizzera, Turchia e Italia. Con quattro bellissime prove in condizioni di vento perfetto sui 16 nodi, nella classifica generale classe 420 Open trionfo della Francia con i due equipaggi Schemmel – Boudard e Flandorffer- Flandorffer che si aggiudicano rispettivamente il primo ed il secondo posto. Terzi gli Italiani Mioni-Barbiero dei Circoli SVGB/SIRENA.

Anche sul podio femminile classe 420 vince la Francia con l’equipaggio Malou-Bourgeois, inseguite dalle inglesi Potter-Nieuwland e dalle tedesche Bohnsack-Gienap. Primo equipaggio femminile Under 17 le italiane Ludovica Pastorino e Giulia Shanti Perini, del CV Vernazzolesi; primo Open Under 17 l’equipaggio inglese Jones-Burlton. Premio speciale per l’equipaggio più giovane Sara Taddei e Irene Ongaretto del CV Antignano, classe 2011.

Per la classe 470 hanno primeggiato l'equipaggio slovacco Fras-Skerlavaj. Secondi i tedeschi Theiner-batzing. Terzi gli italiani Gabbrini-Gentili del Circolo Del Remo e della Vela.

Lo Yacht Club Sanremo non si ferma: il prossimo week end tornerà nelle acque matuziane il Campionato Invernale Classe Dragoni con la quarta ed ultima tappa delle “Winter Series”. A seguire, Nel week end del 2/3 Marzo, si svolgerà l’ultima tappa del Campionato Invernale West Liguria “Festival della Vela. A marzo, invece, avrà luogo la classica International Italian Dragon Cup Trofeo Paul&Shark a calendario dal 21 al 24 Marzo 2024.