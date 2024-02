Pallavolo: sconfitta a Genova per la Grafiche Amadeo femminile, ora si parte con i play-out

La formazione femminile della Grafiche Amadeo chiude con una sconfitta per 3-0 in quel di Genova contro il Normac Volley il campionato regionale e mantiene il terzultimo posto in classifica.

Dal weekend del 2 e 3 marzo partiranno i gironi dei play off e play out. La Grafiche Amadeo affronterà nei playout le squadre del girone di Levante con partite a sorteggio di sola andata e con l’obiettivo di mantenere la Serie C.

“Abbiamo fatto delle scelte precise – dicono i coach Contini e Guadagnoli - per inserire delle giovanissime atlete, tutte under 18, nella massima categoria regionale. La crescita sportiva, sia tecnica che agonistica, pian piano porta i suoi frutti. Ora dobbiamo affrontare le prossime partite con la convinzione delle nostre capacità, mantenendo alta l'attenzione e la costanza per rimanere in Serie C”.