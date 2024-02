Arma di Taggia: sabato prossimo la presentazione del libro 'Delitti e Tarocchi' di Morena Fellegara

Si chiama ‘Delitti e Tarocchi’ l’ultimo episodio della serie ‘I delitti della Bar Marco’”, raccolta di gialli che sta avendo un enorme successo nell’imperiese e dintorni.

L’infermiera sanremese Morena Fellegara, attraverso i suoi racconti ambientati negli anni ottanta in un bar realmente esistito (Bar Marco, che era in via Martiri della Libertà a Sanremo, aperto dagli anni ‘60 fino ai primi anni 2000) ha letteralmente conquistato un pubblico sempre più vasto.

I suoi gialli, oltre alla trama intrigante legata al genere letterario, ci portano a scoprire i segreti e le storie di una Sanremo di un tempo che fu, narrata dalle voci di periferia. A fare da sfondo al quarto episodio dei delitti del Bar Marco sono i tarocchi con le loro figure.

La scrittrice sarà ospite sabato prossimo alle 17, alla libreria Antea di Taggia in via Soleri e, a intervistarla sarà lo scrittore tabiese Giacomo Revelli mentre l’attrice Loredana de Flaviis darà voce ai personaggi di ‘Delitti e Tarocchi’.