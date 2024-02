Enrica Minori ci ha inviato un ricordo di Emilio Borea e le condoglianze alla famiglia da parte dell'allora Preside del Liceo Cassini:

“Ci eravamo conosciuti per il progetto di collegamento con l'ing. Nespoli sulla stazione spaziale ISS. Tanto entusiasmo, la sua passione per la radio ci aveva coinvolti tutti. Un breve percorso insieme, ma un esperienza importante per i Cassiniani. Sincere condoglianze alla famiglia. Grazie IZ1GAR”.