Prestigioso stage con lo Stade Toulousain per un classe 2009 del Sanremo Rugby

Prestigioso fiore all’occhiello per il Sanremo Rugby e per lo staff delle formazioni giovanili. Edoardo Berchiolli, classe 2009, ha sostenuto nei giorni scorsi uno stage di una settimana con lo Stade Toulousain, società francese tra le più importanti del panorama internazionale.

Fondato nel 1907 a Tolosa, è il club più titolato di Francia e d’Europa con i suoi 22 titoli nazionali e le 5 Heineken Cup oltre alle 4 Coppe di Francia.

Berchiolli, attualmente impegnato in franchigia con la U16 Union Rugby Riviera, è un prodotto del settore giovanile biancazzurro e ha svolto con il Sanremo Rugby tutta la trafila partendo dall’Under8.

L’opportunità è nata grazie alla collaborazione con Paolo Ricchebono, nome di riferimento per il rugby in Liguria, che lo ha portato allo Stade Toulousain insieme ad altri ragazzi delle Province dell’Ovest.

“È un ragazzo che merita per capacità fisiche e tecniche, ma soprattutto per la sua serietà e la maturità - dichiarano dal Sanremo Rugby - siamo orgogliosi di lui, il suo comportamento è da vero rugbista dentro e fuori dal campo. È il frutto di un lavoro che da anni facciamo mettendo sempre i ragazzi al centro dell’attività”.