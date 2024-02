Lo Judo Club Sakura di Arma di Taggia torna dai campionati italiani di Ju Jitsu con due titoli

Due titoli italiani per lo Judo Club Sakura di Arma di Taggia che, nell’ultimo weekend, ha portato in gara due atlete Juniores, Elisa Antellini e Maya Benvenuto agli assoluti disputati ad Ostia, in provincia di Roma.

Le due ragazze hanno affrontato la gara con grande decisione, senza lasciarsi intimorire dalle capacità delle avversarie. Maya Benvenuto ha iniziato per prima la gara effettuando un girone all'italiana e vincendo tutti gli incontri per ‘full ippon’, arrivando così sul gradino più alto del podio.

Elisa Antellini si è trovata a gareggiare in una categoria composta da sei atlete. Anche lei per nulla intimorita, ha vinto tutti gli incontri, fino ad arrivare a conquistare la medaglia d'oro. Ad entrambe è stato consegnato il diploma di campionessa italiana.

A coronamento di una giornata più che positiva è arrivato anche il terzo posto conquistato da Leonardo Dionisi, atleta di una società di Rieti che per motivi di lavoro soggiorna ad Arma di Taggia, dove si allena al Sakura. In una combattuta categoria di otto atleti, ha saputo emergere con decisione, classificandosi al terzo posto.

Ora la preparazione è rivolta ad affrontare la Coppa Italia, gara alla quale i tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno desiderano portare i loro atleti al massimo della preparazione. Per coronare al massimo la giornata sportiva la federazione, al termine della gara, ha consegnato all'insegnante tecnico M° Andrea Molinari, il diploma di cintura nera 5° Dan di Ju Jitsu.