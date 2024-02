Calcio giovanile. Tre vittorie e una sconfitta per le formazioni dell'Ospedaletti

Il bilancio del fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti vede tre vittorie all’attivo e una sola sconfitta.

La Juniores di mister Fabio Luccisano ha superato il Riva Ligure, mentre gli Allievi Under17 allenati da Marco Anzalone hanno avuto la meglio contro il Parrocchia Caramagna. Nel doppio confronto con la Sanremese grande vittoria in rimonta nella seconda metà della ripresa per gli Allievi Under16 di mister Leandro di Franco e sconfitta per i Giovanissimi Under14 allenati da Ferdinando Eulogio.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Riva Ligure - Ospedaletti 1-6

Marcatori: Recine (2), Angeli, Raviola, Bacciarelli, Raviola

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mema, 3 Petrullà, 4 Barbagallo, 5 Bacciarelli, 6 Di Nicola, 7 Consalvo, 8 Molinari, 9 Recine, 10 Angeli, 11 Raviola

A disposizione: 14 Di Michele, 15 Santarsiero, 16 Cascone

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Provinciali Under17

Ospedaletti - Parrocchia Caramagna 10-1

Marcatori: Klersi (2), Aboulfadl A., Burdilla (2), Coppola, Zoccali (2), Pafumi, Monterosso

Ospedaletti: 1 Rusciti, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Monterosso, 5 Burdilla, 6 Pereira, 7 Aboulfadl M., 8 Coppola, 9 Kanina, 10 Lazri, 11 Aboulfadl A.

A disposizione: 12 Anni, 13 Pafumi, 14 Abidi

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Sanremese 4-2

Marcatori: Anzalone, aut., Le Rose, Quartiere

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Pallanca, 3 Pesce, 4 Kopliku, 5 Urciuoli, 6 Faurie, 7 Ben Mzaker, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Quartiere

A disposizione: 12 Calipa, 13 Borella, 14 Vinciguerra, 15 Micaroni, 16 Le Rose, 17 Valente

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Sanremese - Ospedaletti 4-2

Marcatori: Alemanno (2)

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Spaggiari, 3 Cannarozzo, 4 Rodigari, 5 Guardiani, 6 Ambesi, 7 Ghiacci, 8 Lazri, 9 Perato, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Traverso, 14 Di Martino, 15 Belvisi, 16 Borella, 17 Scialanca, 18 Rinaldi

Allenatore: Ferdinando Eulogio