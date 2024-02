Disattivare un metodo di pagamento: istruzioni per diverse tipologie di account

Modificare il metodo di pagamento o interrompere l'esperienza di gioco online richiede la disattivazione dei tuoi metodi di pagamento predefiniti. Le istruzioni variano in base alla piattaforma, ma la procedura è spesso rapida e intuitiva.

Che tu voglia cancellare una carta di credito su Snai, disattivare un metodo su Amazon o dissociare una carta da PayPal, segui i passaggi specifici per garantire una gestione senza intoppi dei tuoi pagamenti online.

Come rimuovere un metodo di pagamento nei siti di gioco online

Se hai deciso di cambiare il tuo metodo di pagamento preferito o di smettere di giocare online, potresti voler rimuovere la tua carta di credito o il tuo conto bancario. Questa operazione è semplice e veloce, potrebbe differire leggermente a seconda del portale che usi.

Per esempio, se vuoi cancellare carta di credito sul sito Snai o qualsiasi altra piattaforma, devi seguire questi passaggi:

Accedi al tuo conto personale vai nella sezione “Cassa”. Clicca su “Gestisci metodi di pagamento” e poi su “Elimina”. Seleziona la carta di credito che vuoi rimuovere e conferma l’operazione.

In questo modo, la tua carta di credito non sarà più associata al tuo account e non potrai più usarla per depositare o prelevare denaro. Ricorda però che questa azione non cancella il tuo account di gioco online, che rimarrà attivo finché non lo disattivi.

Rimuovere il metodo di pagamento su Amazon

Se desideri disattivare un metodo di pagamento su Amazon, puoi farlo seguendo alcuni passaggi semplici. Inizia accedendo al tuo account sul sito web ufficiale di Amazon . Nella parte superiore della pagina, posiziona il cursore su "Account e liste" e scegli "Il mio account" dal menu a discesa.

Nella sezione "Impostazioni account", troverai l'opzione "Modifica impostazioni di pagamento" sotto "Account e pagamento". Qui saranno elencati tutti i sistemi di pagamento associati al tuo account. Seleziona il metodo che vuoi rimuovere e fai clic su "Elimina" o "Rimuovi". Segui le istruzioni visualizzate per confermare la rimozione dell’opzione bancaria. Una volta completati questi passaggi, lo strumento selezionato sarà disattivato e non sarà più collegato al tuo account Amazon.

Istruzioni per dissociare la carta di credito da PayPal

Se desideri dissociare una carta di credito da PayPal , l’iter è davvero semplice e intuitivo. Di fatto sarà sufficiente accedere al tuo conto nell’e-wallet con le tue credenziali e andare alla sezione "Portafoglio" o "Wallet".

Seleziona la carta di credito desiderata, clicca su "Modifica" o sull'icona a forma di penna. Scorri verso il basso per trovare l'opzione di rimozione e conferma la tua scelta. Segui le istruzioni che compaiono nello schermo per completare l’agevole prassi.