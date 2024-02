Sanremo: ficus pericoloso per chi transita sulla ciclabile, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare che una pianta di fico d’india dalle lunghe spine, invade la corsia pedonale della ciclabile, nei pressi di ‘Villa Rita’ a Sanremo:

“E’ pericolosa per anziani, bambini e ipovedenti. Ma il rischio concreto di finirci contro con la faccia ed accecarsi è per tutti. Basta un abbagliamento, un semplice attimo di disattenzione. A rischiare di più sono gli ipovedenti affetti da miopia, glaucoma, retinopatia pigmentosa o altra patologia comportante la compromissione del campo visivo. Costoro hanno solo una residua visione ‘tubolare’ del mondo circostante, vedono cioè come se avessero i paraocchi o come se guardassero dentro a un cannocchiale. Quando camminano devono concentrare il proprio sforzo visivo sul terreno, per evitarne le insidie, ovvero per non oltrepassare la linea bianca continua, e non hanno contemporaneamente una adeguata percezione dello spazio circostante. Pur camminando con prudenza, con un campo visivo ridotto sono esposti di continuo al rischio di incocciare col viso o altre parti del corpo in rami e sporgenze. Ma anche chi ci vede benissimo non ha da stare troppo tranquillo, perché il fico d’india lo costringe ad uscire dalla corsia pedonale e invadere quella ciclabile. Per lui, soprattutto se starà procedendo da Ospedaletti verso Sanremo, i pericoli saranno costituiti dal sopraggiungere improvviso da tergo di biciclette. Se in quel momento starà spingendo un passeggino o la carrozzina di un invalido, oppure avrà un cane al guinzaglio o un bambino piccolo per mano, in un attimo potrebbe essere tragedia. I fichi d’india sono stati piantati, non sono vegetazione spontanea. Chi lo ha fatto è stato forse solo incauto, ma se ora non curerà la potatura o, meglio, l’eradicazione della pianta, si dimostrerà un irresponsabile. Chi può intervenga al più presto”.