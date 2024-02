Judo: i risultati del Club Simonazzi di Bordighera al Gran Prix “Alpe Adria” e al torneo internazionale “Vittorio Veneto”

Il 2024 è iniziato ad alta intensità per i cadetti del Judo club Simonazzi di Bordighera. Partecipando il 26 gennaio al Gran Prix “Alpe Adria” tenutosi a Lignano Sabbiadoro e il 18 febbraio al 35° torneo internazionale “Vittorio Veneto” a Conegliano Veneto i cadetti al primo anno di esperienza hanno rotto il ghiaccio nella nuova classe agonistica.

“ Nell'appuntamento dell'Alpe Adria gli agonisti hanno fatto esperienza e 15 giorni dopo nel torneo Vittorio Veneto hanno messo in campo le conoscenze acquisite dimostrando capacità e qualità nella gestione degli incontri ” dichiarano dalla società.

Francesca Lanzafame nella categoria 48Kg ha raggiuhnto la finale per il terzo posto arrendendosi a una atleta austriaca e si è classificata al quinto posto.

Alessia Calimera e Francesco Quaglia non hanno ancora trovato la misura nella nuova classe arrendendosi al primo incontro senza essere recuperati.

Nel prossimo fine settimana il Judo Club Simonazzi sarà impegnato con Francesca Lanzafame nella finale A2 di categoria che potrebbe aprire le porte per la finale A1 del Campionato italiano Cadetti del 10 marzo a Lido di Ostia, in provincia di Roma. Finale alla quale il Club parteciperà con Alessia Calimera qualificata di diritto in virtù dei risultati ottenuti.