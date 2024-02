Freccette, i fratelli Mandracci si aggiudicano la Coppa Sanremo

Si è conclusa con le finali singoli la prima edizione della Coppa Sanremo di freccette, organizzata da Sanremo Dart. Nella prima serata svolta al Bar Black Jack riservata alla serie C/D e femminile con chiusura Singol Out la vittoria è andata a Davide Mandracci, che ha superato in finale Carmine Rubinacci. Completa il podio Gilberto Bruno. Nel femminile premiata Carmela Romeo.

Seconda serata al Bar Galilei riservata alle categorie A e B con chiusura Master Out. Ad aggiudicarsi la finale Alessio Mandracci, battendo Cristian Pellegrini, sul gradino più basso del podio Attilio Mandracci.

Archiviata questa prima edizione, si sta già lavorando alla prossima manifestazione.