Downhill, ottimi risultati per NG team della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia alla 'Not A Race' di Dolceacqua (Foto)

Ottimi risultati per i nove atleti dell'NG team della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia alla 'Not A Race' di downhill andata in scena ieri sulle colline di Dolceacqua.

Gli atleti si mettono in mostra nella gara sulle colline del Borgo dei Doria. "Sfuma per meno di un secondo il primo posto alla 'Not A Race' di Dolceacqua, cronometrata sul sentiero chiamato Apocalipse now, per l'NG team della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia" - fa sapere Glauco Pocobelli di NG team della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia - "Emiliano Leone con il tempo di 3'.46".41 si conferma, dopo la seconda run, 2° a meno di un battito di ciglia dal primo che chiude con il tempo di 3'.45".84. Romeo Ventura, già reduce di prove passate con buoni risultati, arriva 3° con il tempo di 3'.50".05 dopo una caduta a dir poco spettacolare".

"Lorenzo Rao, atleta in forza al team da quest'anno, è un ragazzo tenace che riesce a piazzarsi al 6° posto con il tempo di 3'.58".17, Matteo Botto con il tempo di 4'.06".83 si classifica decimo, Gabriele Digiglio con il tempo di 4'.33".28 arriva 13esimo, Lorenzo Turri con 5'.20".51 è 15esimo mentre Luca Travasino, a seguito di una spettacolare caduta, si ferma" - dice soddisfatto Glauco Pocobelli - "I veri protagonisti del team sono stati i giovanissimi con un bel 3° posto della 12enne Alice Leone, sorella di Emiliano, che chiude la migliore run con il tempo di 4'.58".05 e l'undicenne Valerio Lavagno che chiude con il tempo di 5'.59".69. Essendo solo in categoria è stato accorpato agli junior e così è sceso su un sentiero a dir poco molto insidioso".