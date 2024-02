Calcio a 5 serie C, l'Airole cede in casa contro l'Angelo Baiardo

Sconfitta interna per l'Airole FC nella nona giornata del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Di fronte all'Angelo Baiardo le viverne hanno infatti ceduto per 4-2 al PalaRoja al termine di una partita in cui i genovesi hanno fatto valere il loro ottimo momento di forma legittimando il risultato con numerose occasioni alle quali però l'Airole ha saputo opporre grande resistenza rimanendo in gara fino ai minuti finali.

La versione migliore dei biancoverdi si presentava in avvio di gara con il vantaggio immediato di Joel Valenti al quale seguiva, dopo il temporaneo 1-1 ospite, il raddoppio di Mirko Trinchero che costringeva l'Angelo Baiardo alla nuova ricerca del pareggio rivelatasi però vana per tutto il primo tempo con Christian Crucitti addirittura vicino al 3-1 sul fischio dell'intervallo dopo due belle occasioni di Filippo Caramello Canzone, entrambe su tiro da fuori. Ben diversa era poi la gara del secondo tempo con i genovesi, che già avevano colto tre legni nella prima frazione, sempre più minacciosi dalle parti di un Gabriele Prato autore di grandi parate ma costretto a capitolare dapprima sul pareggio e poi sul gol del sorpasso intervallati dal quarto palo ospite della serata. Con le parti che si invertivano era così l'Airole a spingere alla ricerca del pareggio con gli ospiti abili a sfruttare gli spazi per trovare il quarto gol che fissava il risultato sul 4-2 a conclusione di un match in cui i padroni di casa recriminavano anche per la distribuzione dei cartellini e per un rigore non concesso nel primo tempo.

Uno stop che permette comunque all'Airole di mantenere il quinto posto sul Genova Futsal, anch'esso sconfitto, in vista della seconda gara interna consecutiva in programma contro il Caramagna venerdì prossimo sempre a Roverino.