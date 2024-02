Spunta 'Fleximan' anche a Taggia? Scardinato nelle ultime ore il 'Velo Ok' sulla superstrada (Foto)

Non è proprio ‘Fleximan’ ma poco ci manca. E non è nemmeno la prima volta che accade. Stiamo parlando del ‘Velo Ok’ che si trova sulla superstrada tra Arma e Taggia, che è stato divelto nelle ultime ore.

Qualche tempo fa qualcuno lo aveva addirittura colpito con un’arma da fuoco e, invece, questa volta è stato tolto dalla sua base. Ricordiamo che il ‘Velo ok’ non è un vero e proprio autovelox, perché al suo interno viene inserito il macchinario di misurazione delle velocità ogni tanto. Ma, la sua presenza funge da deterrente, in una zona tra l’altro tristemente famosa per gravissimi incidenti stradali.

Al momento è impossibile sapere cosa sia accaduto e chi possa essere stato a scardinare il ‘Velo Ok’. Non è da escludere che possa essere stato un automobilista nella notte, che abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro il box. Ma potrebbe anche essere stato un ‘Fleximan’ locale, magari irritato per aver ricevuto una multa negli ultimi giorni.

Ora le forze dell’ordine cercheranno di capire come siano realmente andate le cose e, magari con l’ausilio delle telecamere presenti nella zona, risalire al colpevole. Ricordiamo che, nel luogo dove è presente il ‘Velo ok’, il limite di velocità è fissato in 70 km/h.

Il Sindaco di Taggia Mario Conio, che ha confermato come il 'Velo Ok' sia stato già ripristinato, ha così commentato: "Si sta ingenerando uno spirito nell'opinione pubblica che comprendo, ma non ritengo corretto. Quello che deve essere condannato, da parte di tutti gli enti, solo quando si va oltre le esigenze di sicurezza. Il tanto vituperato controllo della velocità in Aurelia Bis ha portato a un cambio delle abitudini di tutti, le mie per prime, e contribuito ad una maggiore sicurezza. Ritengo corretto installare postazioni fisse e sempre attive ma segnalate, piuttosto che dispositivi saltuari. I 'Velo ok', quando installati, erano gli unici disponibili a norma di legge. Noi li abbiamo sempre messi in punti pericolosi e che hanno visto alte incidenze di sinistri.