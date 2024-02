Sanremo: il Podiatra & Podologo Prof. Luca Avagnina nuovamente protagonista in tv a 'Medicina 33'

Mercoledì 21 su Rai 2 alle 13.45 circa, il Professore Dr. Luca Avagnina sarà gradito ospite della trasmissione televisiva ‘Medicina 33’ condotta da Laura Berti, per trattare un tema di grande interesse: “Il piede piatto dei bambini e ragazzi > prevenzione e terapie tra plantari e chirurgia”. Nella puntata verrà evidenziato il ruolo innovativo e fondamentale del podologo per una diagnosi biomeccanica e posturale precisa delle cause di questo diffusissimo disturbo e delle terapie da adottare per sconfiggerlo definitivamente, partendo dai piedi.

Il Professore spiegherà che i dolori ai piedi dei ragazzi NON sono mai normai a quella età e che molto può dipendere da piedi che camminano male, soprattutto quando insorgono dopo essere stati in piedi per molto tempo o dopo una lunga passeggiata. Dal piede, infatti, partono delle complesse catene muscolari e dei delicati equilibri osteoarticolari che possono influenzare il benessere della schiena e dell’intero organismo. Incredibile ma essenziale quindi il ruolo del Podiatra Podologo che, dopo una attenta valutazione posturale tesa ad evidenziare tutti gli atteggiamenti scorretti, darà le indicazioni terapeutiche adeguate a recuperare velocemente una qualità di vita eccellente, anche attraverso delle speciali terapie ortesiche plantari da lui progettate e realizzate nei suo laboratori di Sanremo (Podomedica).

Il Professor Avagnina è il Presidente Onorario della Società Italiana di Podologia & Podoiatria, nonché Presidente Fondatore della Società Italiana di Podologia dello Sport; è Direttore del Corso di laurea in Podiatria della Università di Manresa Barcellona, è stato Codirettore del Master di Podologia Medico Chirurgica alla Università Complutense di Madrid e Codirettore del Master di Chirurgia Podiatrica dell'Avampiede al New York Podiatric College University, nonché ideatore e coordinatore del Master di Podologia dello Sport alla Università Cattolica di Roma.