Calcio, Prima Categoria. Ospedaletti ‘forza 6’ contro il Sanremo 2000, gli orange restano in zona playoff

L’Ospedaletti non ferma la sua corsa playoff e supera il Sanremo 2000 con un netto 6-1.



Nonostante il punteggio tennistico al 90’, la gara inizia in salita per la formazione orange. Dopo soli 6 minuti gli ospiti si portano in vantaggio con Zoccali abile ad approfittare di una disattenzione difensiva avversaria. Poi l’Ospedaletti inizia a macinare gioco e al 31’ mette nuovamente la gara in parità con il calcio di rigore guadagnato da Ferrari e segnato da Grifo. A tre minuti dall’intervallo si completa la rimonta orange con Schillaci che insacca il pallone del 2-1.

Nella ripresa l’Ospedaletti chiude la partita. Al 46’ Crudo sfrutta al meglio un assist di Bosio e porta a tre le reti orange, mentre Russo, con una conclusione da fuori al 50’, cala il poker per i suoi. Siberie in mischia firma la quinta rete al 70’, mentre cinque minuti più tardi Verbicaro chiude le ostilità con il gol del definitivo 6-1.

“Se non si entra in campo mentalmente pronti all’inizio non è mai facile - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - abbiamo un po’ sofferto nei primi 15 minuto, poi siamo stati bravi a rimediare andando in vantaggio prima della fine del primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo giocato da Ospedaletti. Siamo tutti molto contenti per la vittoria e per la prestazione dei giovani, oggi ha esordito un altro 2007, Lazri. Dobbiamo cercare di raggiungere i playoff, le altre squadre in corsa vincono sempre e noi dobbiamo giocare sempre partita per partita per poi vedere se saremo riusciti nel nostro intento. Il gruppo è coeso e sta facendo delle belle prestazioni con tanti giovani in campo. Stiamo lavorando bene e siamo in una buona posizione di classifica, vogliamo mantenerla fino alla fine”.

Ospedaletti - Polisportiva Sanremo 2000 6-1

Marcatori: 6’ Zoccali, 31’ Grifo (r), 42’ Schillaci, 46’ Crudo, 50’ Russo, 70’ Siberie, 75’ Verbicaro

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Ferrari (15 Saa Zambrano), 4 Barbagallo (16 Molinari), 5 Bacciarelli, 6 Cianci, 7 Schillaci, 8 Crudo (14 Verbicaro), 9 Siberie (19 Lazri), 10 Grifo, 11 Bosio (13 Bestagno)

A disposizione: 12 Galli, 17 Petrullà, 18 Avandro, 20 Angeli

Allenatore: Fabio Luccisano

Polisportiva Sanremo 2000: 1 Garbarino (12 Calcina), 2 Denaro, 3 Fontana, 4 Dito, 17 Muratore A., 21 Comparato, 7 Cavalieri, 8 Lo Faro (5 Muratore S.), 22 Zoccali, 10 Mei, 11 Lupo (9 Content (13 De Leonibus))

A disposizione: 6 Daldi, 20 Ghiso

Allenatore: Simone Anfossi

Arbitro: Sig. Giacomo Albanese (Savona)

Ammoniti: Bacciarelli