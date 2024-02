Calcio: pareggio in trasferta della Sanremese contro capolista Alcione. 1 -1

Ottava di ritorno, i biancoazzurri fanno visita alla capolista Alcione. Si gioca sul sintetico del Kennedy Training Center di Milano. Mister Gori deve rinunciare all’infortunato Maglione, allo squalificato Ibe e a Di Fino, impegnato con la Rappresentativa di serie D al Torneo di Viareggio. Indisponibile dell’ultim’ora anche Santanocito che non recupera a causa dell’influenza. Il tecnico matuziano inserisce dal primo minuto Gagliardi al posto di Ibe in appoggio a Vassallo, Biagini sulla fascia destra e Pietrelli a centrocampo.

Il primo tiro è dell’Alcione al 5’: ci prova con una staffilata dal limite Venturini, Bohli si tuffa e respinge.

All’8’ si fa vedere la Sanremese: cross di Cesari, testa di Gagliardi, para Agazzi.

I biancoazzurri passano in vantaggio al 15’: angolo di Gagliardi, la difesa orange respinge, Salto si coordina e lascia partire un bolide che gonfia la rete anche grazie ad una deviazione. Alcione – Sanremese 0-1!

Al 17’ ancora Sanremese in avanti: fa tutto Vassallo che si libera per il tiro ma la sua conclusione è debole, Agazzi si accartoccia e blocca.

Al 26’ i biancoazzurri vanno vicini al raddoppio: Gagliardi su punizione pesca Salto, il cross di prima intenzione dell’argentino trova Lordkipanidze davanti alla porta che calcia a botta sicura, Agazzi è miracoloso e si oppone alla conclusione del georgiano.

Sugli sviluppi dell’azione Salto si infortuna e chiede il cambio. Al suo posto al 29’ entra Nenci.

Al 34’ punizione da lontano di Palma, Bohli blocca.

Al 40’ Pietrelli recupera un buon pallone e per la Sanremese si aprono spazi invitanti, il tiro di Vassallo però si perde alto sulla traversa.

Al 43’ Gagliardi per Lordkipanidze che calcia verso la porta, palla sul fondo.

Dopo due minuti di recupero si va al riposo con la Sanremese meritatamente in vantaggio.

La ripresa si apre in modo vibrante con azioni da una parte e dall’altra.

Dopo un minuto ci prova Caremoli dal limite con una gran conclusione, palla alta.

Sul capovolgimento di fronte Gagliardi con una finezza non inquadra la porta.

Al 48’ angolo di Palma, testa di Ciappellano, palla sul fondo.

Al 56’ l’Alcione va vicino al pareggio con un tiro in diagonale di Foglio, palla fuori.

Il pari è solo rimandato e arriva al 64’: dopo un’azione sfumata da parte dei matuziani, Caremoli innesca Morselli che a tu per tu con Bohli non sbaglia e gonfia la rete. Alcione – Sanremese 1-1!

Tra il 75’ e il 76’ mister Gori effettua due cambi: entrano Incorvaia (esordio per lui) per Biagini e Conti per Vassallo.

Al 79’ proprio i due nuovi entrati imbastiscono un’azione offensiva: Incorvaia lavora un buon pallone sulla destra e crossa, il colpo di testa di Conti è impreciso e si perde sul fondo.

All’84’ altra sostituzione nella Sanremese: entra Gatto, esce Gagliardi.

Al 90’ Laribi, appena entrato, colpisce la traversa direttamente da calcio d’angolo, poi sugli sviluppi dell’azione lo stesso Laribi fa gridare al gol con una conclusione velenosa, ma il pallone finisce fuori e dà solo l’illusione della rete.

Nei quattro minuti di recupero non accade più nulla. La gara si chiude sull’1-1 e i matuziani portano a casa un punto d’oro dal campo della capolista. Domenica prossima al Comunale i biancoazzurri ospiteranno l’Asti.

Fabrizio Prisco

IL TABELLINO

ALCIONE MILANO: Agazzi, Venturini (87’ Laribi), Petito, Zito (73’ Rebaudo), Palma, Morselli, Foglio, Caremoli, Piccinocchi (65’ Bonaiti), Barbuti (65’ Battistini), Ciappellano. A disposizione: Gueye, Miculi, Lanzi, Pio Loco Boscariol, Lombardo. Allenatore Giovanni Cusatis

SANREMESE: Bohli, Salto (29’ Nenci), Bregliano, Bechini, Gagliardi (84’ Gatto), Lordkipanidze, Cesari, Larotonda, Pietrelli, Biagini (75’ Incorvaia), Vassallo (76’ Conti). A disposizione: Khamitov, Farrauto, Spatari. Allenatore Mattia Gori

ARBITRO: Guido Verrocchi di Sulmona

ASSISTENTI: Mariano Pascale di Bologna, Simona Cavallari di Ravenna

RETI: 15’ Salto, 64’ Morselli

NOTE: giornata di sole, terreno sintetico. Spettatori 200 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Ciappellano, Biagini, Zito, Petito, Larotonda, Bregliano, Incorvaia. Angoli 6-5 per la Sanremese. Recupero 2’ pt, 4’ st.