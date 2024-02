Seminario dell'attore sanremese Enzo Mazzullo domani e martedì alla scuola Media di Albissola Marina

L’attore sanremese Enzo Mazzullo sarà in ‘trasferta accademica’ alla Scuola Media di Albissola Marina, domani e martedì, insieme ai suoi colleghi della Compagnia Teatrale ‘A tutti Quelli’. Terrà un seminario sulla mimica di improvvisazione sulla base della sua passata esperienza a Barcellona durante il Festival dell’Art de Carrè.

“Il tema proposto – dice Mazzullo - è appunto il Teatro di Improvvisazione e per tutta sincerità, non rientra nelle mie preferenze di scena ma accetto la sfida con divertimento, portando, possibilmente in didattica, l’esperienza che ho vissuto 20 anni fa circa, quando mi esibivo sulla Rambla di Barcellona, mimando in immediatezza le persone che passavano in quel momento”.

Enzo Mazzullo è attualmente impegnato con la preparazione della commedia ‘Lo siamo tutti’ per la regia di Giuseppe Aronne. Attualmente in scena con ‘Bus-Stop’, carellata di personaggi più o meno umani alla fermata del bus, con la sua regia.