Sanremo: l'invito del movimento civico 'Andiamo!' a festa di inizio campagna del candidato Gianni Rolando

Il movimento civico Andiamo! dell’ex Sindaco Maurizio Zoccarato invita i cittadini alla Festa di inizio campagna del candidato Gianni Rolando. L’evento si terrà oggi al Victory Morgana Bay a partire dalle ore 18.00.



“Ho il piacere di invitare i cittadini alla Festa di inizio della campagna elettorale della coalizione a sostegno del candidato Sindaco Gianni Rolando", afferma l’ex Sindaco Maurizio Zoccarato, fondatore del movimento civico Andiamo!, che prosegue: ”Durante l’evento verrà esposta la visione che la nostra coalizione ha sul futuro di Sanremo. Come ho già detto durante la presentazione del simbolo di Andiamo!, il nostro è un movimento civico di centro destra, che vuole essere vicino alla gente, che crede nelle grandi opere, ma vuole porre attenzione alla sanità, alle condizioni di strade e marciapiedi, alla pulizia ed alla qualità della vita dei cittadini. Ci focalizzeremo sulla cura dei particolari, che sono fondamentali per rendere la città più vivibile per i cittadini ed attrattiva per i turisti.”