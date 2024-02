Elezioni Sanremo 2024: Gianni Rolando si presenta ufficialmente "Io per il centrodestra ma si lavora di squadra" (Foto e Video)

Dopo le conferme degli ultimi mesi, questa sera è arrivata l’investitura ufficiale. Gianni Rolando, 68 anni ingegnere, è il candidato a sindaco del centrodestra a Sanremo.

La presentazione si è svolta, con tutti i partiti ed i rappresentanti delle liste civiche, questa sera, Gianni Rolando torna sulla scena politica dopo circa 20 anni, quando si presentò in concorrenza a Claudio Borea, poi eletto nell’occasione. Oltre 800 persone dentro il Victory Morgana e circa 300 fuori, che si sono dovute 'accontentare' di ascoltare i discorsi dei diversi partecipanti.

“Il centrodestra è unito – ha detto Rolando - ed abbiamo una gran voglia di fare. Importantissima la presenza dei partiti, perché ritengo che senza non si può governare. Importante la presenza del Senatore Berrino e con tutti i rappresentanti di Forza Italia e Lega, per poterci rivolgere direttamente in modo da avere finanziamenti fondamentali per la nostra città”. Lei ha detto che sarà un lavoro di squadra: “Non sarò l’unico a comandare ma dovremo operare tutti insieme, anche con la partecipazione dei consiglieri e dei cittadini. Oggi c’è un distacco con chi poi va a votare. Sento molto la mancanza delle circoscrizioni e vorrò alcune persone di riferimento nei quartieri e nelle frazioni. Una delle idee che abbiamo è quella di riunire la Giunta proprio nelle frazioni per essere ancora più vicino alla gente”. Cosa pensa dell’assenza odierna di Toti e ‘Cambiamo’?: “Toti oggi non è presente ma mi ha scritto poco fa per altri impegni. Con ‘Cambiamo’ ci saranno momenti di dialogo e di chiarimento”.

E, sull'assenza di Toti è intervenuto Berrino: “Sono entrato in Giunta con Forza Italia e poi con ‘Cambiamo’. Abbiamo governato insieme e la parte dei partiti nel 2020 ha contribuito. Immagino che, non essendo qui e alla presenza di Mager, lasci libertà di scelta tra i candidati. C’è ancora tanto tempo alla presentazione delle liste e, quindi, in quasi 80 giorni le coalizioni possono crescere”. Vi ponente la vittoria il primo turno: “Si, assolutamente”.

Cosa ne pensa dell’appoggio di Zoccarato: “Può spostare non solo l’elettorato quanto le carenze della città” dice Rolando. E Berrino: “Dal punto di vista dei partiti, la candidatura del Pd con Fellegara abbia restaurato a Sanremo un centrosinistra che esprime un proprio candidato e viceversa per noi. Nei 10 anni di Biancheri non era successo perché, già dal primo lo si è fatto passare come di centrodestra e invece non lo era”.

In settimana è stato ufficializzato l’appoggio di Sanremo al Centro a Mager. Cosa ne pensa? “A mio modo di vedere lo avvicina al centrosinistra” risponde Rolando. Quale è il suo pensiero di città? “Sanremo non è solo piazza Colombo - dice Rolando - perchè devono essere rispettate anche le frazioni. Credo che il turismo di Sanremo può stare in piedi se ha una revisione generale. Ho contattato due professori di Monaco, che dovrà darci delle linee guida per il turismo. Non potrà essere come Rimini o Riccione ma nemmeno dell’attuale Saint Tropez. Dobbiamo migliorare la vivibilità della città, sul piano dell’arredo urbano della pulizia, sicurezza e della viabilità”.

Sul sondaggio uscito alcune settimane fa: “E’ troppo presto anche se si tratta dell’unico ufficiale e depositato. Questa è una campagna elettorale partita troppo presto, quasi come se le elezioni fossero domani”. Il programma come sarà? “Ci stiamo lavorando su singoli temi e dovrà essere totalmente condiviso”. Alla presentazione c’erano gli esponenti di Fratelli d’Italia (Gianni Berrino), Lega (Antonio Federico), Simone Baggioli (Forza Italia), ‘Andiamo’ (Marco Cambiaso), ‘Sanremo Domani’ (Stefania Mostardini) e dell'Udc (Anna Maria Panarello).

Dal palco Rolando ha parlato di diversi argomenti: “Sentiamo parlare di buche e marciapiedi e quelli sono diritti dei cittadini. Dobbiamo pensare alle grandi opere ma deve esserci chi pensa alle piccole problematiche di tutti. Non possiamo, ad esempio, avere un camion che alle 18 di domenica ritiri le bottiglie, come accaduto stasera proprio qui. Noi stiamo studiando un sistema per evitarlo. In tema di grandi opere ricordo l'ingegnere Pietro Agosti che ha cambiato il volto della città dopo la prima guerra mondiale. Ora viviamo un momento storico simile che va visto però globalmente, senza dimenticare nessuna zona della città. Sulla sanità combatterò affinché non si spostino più i reparti. Ho tanti amici medici andare via e questo non si può più sopportare. L'ospedale di Sanremo deve essere al centro dell’attenzione come città più importante della provincia. Noi sulla città abbiamo un progetto molto ampio e, per questo ci vogliono testa, cuore e mani”.

Particolarmente duro il discorso dell’ex Sindaco Maurizio Zoccarato, che non ha nascosto di essere tra le ‘scelte’ per la candidatura del centrodestra: “Certo, c’ero anche io. Sarei riuscito a trovare il modo per tornare a fare il sindaco, convincendo mia moglie e rubando tempo al mio lavoro. Ma ho visto in Rolando la persona giusta e lo sostengo al 100%”. Poi l’attacco all’attuale Giunta ma non al Sindaco Biancheri: “Lui è stato un grande primo cittadino, ma i suoi assessori no! Hanno fallito, soprattutto quello all’ambiente, visti i risultati della raccolta differenziata. Dobbiamo dirlo forte: via Matteotti è il pisciatoio di Sanremo non la via dello shopping”.

Curioso il siparietto di Zoccarato che, ad un certo punto si è rivolto verso il presidente della Regione Toti facendo pensare che fosse arrivato. Si è girato verso la telecamera e ha parlato al governatore così: “Hai fatto una cosa stupenda riaprendo il punto nascite a Sanremo, ma in fondo l’hai fatto non tanto per la città quando per i bambini che, nascendo qui saranno più felici ed ottimisti e non avranno bisogno di anti depressivi”

Tra i tanti presenti anche molti sindaci della nostra provincia, tra cui Vittorio Ingenito, Giorgio Giuffra, Flavio Di Muro e tanti altri esponenti della politica. A sostegno di Rolando hanno anche parlato al pubblico il vice Ministro Edoardo Rixi, i coordinatori regionali di Forza Italia, Carlo Bagnasco, e d Fratelli d'Italia Matteo Rosso. Con loro anche il Senatore Gianni Berrino. Presenti anche Stefano Balleari (capogruppo in regione), il vice Presidente della Regione, Alessandro Piana, e il Consigliere regionale Mabel Riolfo. Ha fatto capolino anche Angelo Vaccarezza, ex 'totiano' e oggi in Forza Italia.