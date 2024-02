Speciale Weekend: protagonista assoluto è il Carnevale, ma c’è spazio anche per molti altri eventi

Nonostante martedì scorso sia stata la giornata ufficiale di chiusura del Carnevale (dal giorno dopo infatti inizia la Quaresima) ancora non si placano gli eventi colorati da stelle filanti e coriandoli. Molte sono le località della nostra provincia dove si potrà festeggiarlo con numerose iniziative. Sulla costa: Imperia, Sanremo, Ventimiglia e Diano Marina. Nell’entroterra: Dolceacqua e Triora.

Questo pomeriggio la banchina Aicardi molo corto di Oneglia, dalle ore 15.00 fino al tardo pomeriggio, si animerà con una nuova edizione del ‘Carnevale di San Giovanni 2024’. I volontari di Ineja Food distribuiranno gratuitamente a tutte le maschere partecipanti sorprese dolciarie rappresentate soprattutto dalle tradizionali bugie e dalla cioccolata calda. Ci sarà la baby dance, giochi, coriandoli e tanta allegria e anche una piccola estrazione a premi che andrà a premiare alcuni fortunati partecipanti.



Un pomeriggio di giochi e divertimento per i più piccoli è quello organizzato dall’associazione Talea nel parco di villa Ormond a Sanremo oggi alle 14. A intrattenere i piccoli ospiti ci sarà lo spettacolo dei burattini, bolle giganti, laboratori creativi e truccabimbi. L'ingresso è gratuito, alcuni laboratori saranno a offerta libera.

Domani invece a Ventimiglia Alta, dalle 14, andrà in scena la 45ª edizione del ‘Carlevá d’a Ciassa’ a tema 'Willy Wonka'. Il centro storico, per l'occasione, sarà animato da giochi a tema, pentolaccia, gonfiabili di Kenzo Clown Dj, lotteria dei bambini, banchetto dei dolci, sbandieratori e musici del Sestiere Ciassa e dall'Orchestra Filarmonica Giovanile di Ventimiglia. Verrà, inoltre, premiato il costume migliore e vi sarà il Falò del Re Carnevale. L'evento è organizzato dal Sestiere Ciassa in collaborazione con il Comune e l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Ventimiglia.

Sempre domani a Ventimiglia, presso l'area ex Campasso in prossimità dell'Oasi del Nervia, prende il via il Ciclo-Carnevale. L'apertura è prevista alle ore 14 con l'esibizione musicale dei ragazzi delle scuole. A seguire, libero sfogo con circuiti di atletica, ping pong, l'esibizione degli atleti della rotellistica ventimigliese. Al termine verrà offerto un rinfresco con le immancabili bugie!



A Diano Marina domani è la giornata dedicata alla sfilata dei 7 carri allegorici. A partire dalle ore 8.00 i carri verranno posizionati nel centro città, affinché cittadini e turisti possano scoprire lo sviluppo dei temi scelti per questa edizione del Carnevale dianese: La Sirenetta, Barby, Dimmi Harry Potter… senza dirmi Harry Potter, UP, Sanpeotti e Rebatta Buse Vs Dei, Carro di Sciaratto e Palco SI AMA Palco su Ruote. Alle 10.00 appuntamento con trampolieri, Fortunello e Marbella e la mascotte Sciaratto per il Carnevale dei bambini in piazza Martiri della Libertà. A partire dalle 14.00 i carri sfileranno per le vie del centro, accompagnati dai gruppi mascherati con i costumi dedicati al tema di ciascun carro. Non mancheranno la postazione per il deejay set su ogni carro, ballerine brasiliane e rappresentanti di diverse scuole di ballo.



Anche Triora si mette in maschera oggi con la grande festa de ‘Il Carnevale dei bambini’. Dalle ore 15, giochi, musica, animazione, baby dance, truccabimbi e alla fine dei giochi una gustosa e golosa merenda per tutti offerta dalla Pro Loco di Verdeggia in collaborazione con gli ospiti ucraini del paese. Non perdetevi la sfilata dei carri e la premiazione della mascherina più bella. L’animazione è a cura dell’associazione ‘Capriole sulle nuvole’.



A partire dalle 14.30 in Piazza Padre Giovanni Mauro a Dolceacqua l’appuntamento è con il ‘Carnevale dei Bimbi’ von Pentolaccia, Baby Dance e Gonfiabili

SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI



Dopo il grande successo al 74° Festival della Canzone Italiana, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è pronta a dare il via a otto mesi di concerti che spazieranno dalla musica classica, a quella ricca di contaminazioni. Il concerto di apertura si terrà domani, domenica 18 febbraio, alle 18.00 al Teatro dell’Opera del Casinò. ‘Dialogo tra due pianoforti e la Sinfonia composta in una settimana’ vedrà sul palco due grandi solisti: Sandra Landini e Roberto Issoglio. Un programma interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart che si aprirà con il Concerto in Mi bemolle maggiore per due pianoforti e orchestra K. 365. Seguirà una composizione del 1783: Mozart, diretto a Vienna, si trovava di passaggio nella città di Linz, insieme alla moglie Constanze. Un amico di famiglia, il conte Joseph Anton Thun, lo incaricò di organizzare un’Accademia, ovvero un concerto. In gran fretta (meno di una settimana!) Mozart compose la Sinfonia K. 425 che così divenne la Sinfonia ‘di Linz’.

Domenica 18 febbraio il giornalista Massimo Minella sarà a Lo Spazio Vuoto di Imperia per una riflessione che unisce Pier Paolo Pasolini e il calcio inteso come ultima rappresentazione sacra dei nostri tempi. ‘Con le ali ai piedi. Il calcio secondo Pier Paolo Pasolini’, scritto da Massimo Minella e Daniela Suzzi, vedrà in scena anche Franco Piccolo alla fisarmonica.

Lo spettacolo ripercorre il viaggio nel calcio-religione di Pasolini immergendosi in una passione che per lo scrittore è stata esercizio fascinatorio, metafora delle grandezze e delle miserie umane, da dare in pasto a una folla plaudente, in cerca di evasione da una vita grama, tra dimensione borghese e popolare, ma sempre meraviglioso, stupefacente e attuale.

PRESENTAZIONI LIBRARIE

Sono due e tutte oggi a Imperia.

Alle 18, nella sala conferenze della Biblioteca L. Lagorio di Imperia, Walter Vacchino (patron dell’Ariston) e Luca Ammirati presentano ‘Ariston.La scatola magica di Sanremo'. Dialoga con gli autori Gaia Ammirati, giornalista.

Il teatro Ariston è il luogo più iconico dello spettacolo e della musica italiana. Un luogo quasi sacro, dove per sei decenni si sono esibiti i più grandi artisti, da Domenico Modugno ai Måneskin, da Dario Fo a Rudolf Nureyev, e dove ogni anno dal 1977 si celebra l’evento più amato, più dibattuto: il Festival di Sanremo. Negli anni Cinquanta, Sanremo è una delle tante città che faticano a risollevarsi dalle macerie della guerra. Aristide Vacchino, che ha il cinema nel sangue, progetta una struttura senza precedenti – un multisala capace di ospitare ogni genere di spettacolo – per restituire gioia e divertimento ai suoi concittadini. Ci mette dieci anni a completarne la costruzione, tra rallentamenti burocratici e ostilità della concorrenza, ma nel 1963 riesce finalmente a inaugurare il suo gioiello. È l’inizio della ‘scatola magica’, uno spazio di creatività che, stagione dopo stagione, continua a regalare emozioni e un senso di umana meraviglia.

Sempre alle 18 ma presso il locale ‘Pepe & Vino’ di Via Matteotti 10, erede dello storico Caffè Vittoria, il Circolo Parasio riprende l’attività di promozione editoriale con la presentazione del libro ‘Farfalle di Pietra’ del giornalista imperiese Giulio Maria Geluardi.

Questo romanzo è il primo dedicato alla nuova specialità di polizia ambientale dei Carabinieri e ai loro investigatori. Indagine, che ruota attorno a una misteriosa e sconosciuta farfalla che si credeva estinta, porterà Morandi e Ambrosio a scoprire una realtà insospettabile e a scontrarsi nuovamente con mafia, politici corrotti e assassini senza scrupoli, il cui unico interesse è quello del profitto, senza badare alla distruzione della Natura che i due carabinieri Forestali difenderanno a tutti i costi, mettendo a repentaglio la loro stessa vita.

ALTRI EVENTI



La cultura della bellezza attraverso la creatività dell’Alta Sartoria declinata tra passato e presente. Questa una delle tematiche che verranno affrontate oggi alle ore 16.00 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Ospite d’onore il prof. Stefano Zecchi, scrittore saggista, emblema da sempre della bellezza, esplicata nelle sue diversificate espressioni. L’incontro avrà come tema centrale la Bellezza coniugata nella Moda espressione di creatività, di professionalità soprattutto se declinata nella ricerca di nuovi materiali ecosostenibili. Relazionerà con il prof. Zecchi Moreno Vignolini presidente di Confartigianato Moda, che affronterà la panoramica sul futuro dell’espressione sartoriale come momento economico e culturale.

Ad Ospedaletti domani alle 12 in Piazza Sant'Erasmo ritorna l’attesissima ‘Sagra del Carciofo’ a cura del Descu Spiaretè. Il menù è così composto: tartare di carne con carciofi crudi, penne con salsa di carciofi, frittelle di carciofi e crema al caffè come dessert (20 euro vino compreso). L’apertura della biglietteria è alle 10 e la vendita continuerà fino ad esaurimento posti.



A Sanremo sono ancora ‘Saldi di Gioia’. La giornata persa a causa del maltempo verrà infatti recuperata oggi. Dalle 9.30 alle 19.30 i negozi aderenti resteranno aperti per offrire al pubblico occasioni irripetibili. Un’altra giornata di festa e di grandi occasioni, che segue le coinvolgenti giornate del Festival della Canzone, offrendo sempre nuovi spunti per una visita alla città della musica e dei fiori.





Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni



Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo