Turismo accessibile e inclusivo per disabili, Ventimiglia aderisce al progetto "Bandiera Lilla"

Il comune di Ventimiglia aderisce al progetto "Bandiera Lilla", nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando gli enti che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico.

L’Amministrazione Di Muro punta, infatti, a rendere la città di confine più accessibile e inclusiva. "Nelle linee programmatiche Di Muro ampio spazio trova il capitolo 'Torna Sociale Ventimiglia' con l’obiettivo di migliorare insieme la qualità della vita, limitare situazioni di disagio e intervenire a favore di chi si trova in difficoltà" - dice il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta - "L’amministrazione, fin dal primo giorno del suo insediamento, è costantemente impegnata nel raggiungimento di tale scopo, ossia rendere la città accessibile a tutti".

Il progetto "Bandiera Lilla" è stato accolto con grande interesse da Regione Liguria che ha visto in esso uno strumento in grado di coniugare il sostegno e la promozione sociale con il marketing turistico operando sia una funzione sociale sia di rilancio dell’economia e, per questo, lo ha sostenuto seguendone da vicino la prima fase di sperimentazione. Una strada che il comune di Ventimiglia ha deciso di intraprendere. "La vacanza è un momento di svago e relax ma una situazione di disabilità o di disagio temporaneo può essere un ostacolo insormontabile per il turismo" - sottolinea Agosta - "È così che la villeggiatura resta un sogno, poiché azioni quotidiane risultano limiti invalicabili: servizi igienici, parcheggio, salite e discese, accesso alle spiagge e al bagno asciuga e così via".

Ventimiglia punta, perciò, a un turismo più accessibile per i disabili. "Fregiare il titolo 'Comune Bandiera Lilla' significherebbe essersi distinti per l’accessibilità e l’inclusione delle persone con disabilità in ambito turistico, aver unito le forze per rendere fruibili buona parte dei servizi e, continuare in quest’ottica, fino all’abbattimento totale. Siamo fiduciosi di ricevere questo titolo, simbolo di inclusione sociale, importantissimo per la nostra città, senza dimenticare le conseguenze economiche positive che esso genererebbe: un maggiore livello di accessibilità avrebbe un’influenza diretta sull’afflusso di turisti, sulla qualità complessiva del turismo e sui benefici economici generati da questo settore".