Comuni dell'entroterra senza soldi ma con le strade da sistemare: convenzione tra cinque enti

Strade ormai vetuste e casse comunali sempre vuote. Cinque comuni dell’entroterra hanno deciso di fare ‘squadra’ ed unire le forze. Le Amministrazioni comunali di Ceriana, Bajardo, Pigna, Triora e Molini di Triora hanno approvato una convenzione importante per la manutenzione delle strade.

Visto che i comuni interessati hanno caratteristiche territoriali e demografiche simili e sono confinanti, hanno stipulato un accordo per acquistare mezzi adeguati a garantire e tutelare la sicurezza delle strade e delle aree di competenza. Con i tagli subiti negli anni con le diverse leggi finanziarie, gli enti non hanno potuto provvedere ad un rinnovo organico e programmato del parco mezzi, alcuni dei quali non più utilizzabili dopo l’alluvione del 2020.

I comuni concorreranno insieme al finanziamento per l’acquisto di veicoli, macchine operatrici e mezzi d’opera, previsto dalla Regione Liguria, che prevede un cofinanziamento minimo del 10% del costo complessivo. I Comuni, prendendo come ente capofila Ceriana, hanno formalizzato la manifestazione di intenti ed ora si augurano di poter accedere ai finanziamenti.

Per i Comuni dell’entroterra, infatti, la manutenzione delle strade è diventata quasi impossibile e l’occasione dei contributi regionali è quanto mai importante per il prossimo futuro.