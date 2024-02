Con il Rally della Val Merula, iniziata la stagione di gare per la Xrallyteamsanremo (foto)

La Xrallyteamsanremo ha iniziato la stagione di gare nel fine settimana scorso con il Rally della Val Merula.



“L'inizio può dirsi più che positivo in quanto – spiega il Presidente dell’associazione sportiva Alessandro Deveronico -, oltre al servizio dei propri ufficiali in gara presenti sia allo shakedown che alla prova speciale, quest'anno il gruppo si è messo al fianco di Roberto Gandolfo che ci ha trascinato in una nuova esperienza: iniziare a portare sui campi di gara ragazzi con disabilità. Per questa gara d’esordio sono due i pionieri di questa nuova esperienza sono Angelo Greco e Danilo Mi che hanno supportato il team della Due Gi Sport che assistevano le auto di Marco Luison navigato da Martina Musiani e il nostro Roberto Gandolfo con Co driver Arianna Genaro. Da sottolineare che questa prima trasferta di Angelo e Danilo sui campi di gara è partita dal Salento dove ad attenderli all’aeroporto di Caselle (TO) come Autista e poi conseguente ritorno da Albenga l’amico Fabrizio Ponzano.

Questo progetto di avvicinare i ragazzi della CFP Racing (chi si ferma è perduto e il nome del team dice già tutto della forza che hanno questi ragazzi) non finisce solo al parco assistenza vissuto nel fine settimana scorso ma rientra in un progetto più grande dove prossimamente i ragazzi dopo le visite mediche e con le auto attrezzate per loro, li vedremo presto sia sul lato destro o sinistro delle auto in gara. Questo grazie anche alla grande conoscenza del motor sport di Marco Romeo che ha messo a disposizione una vettura che presto sarà allestita e pronta per i ragazzi.

A dare una mano al gruppo Gian Antonio Bianco che, preso un momento di stop dalle gare, si è messo a disposizione con consigli e dimostrazioni su come affrontare i Rally e grazie anche a lui se Gandolfo è riuscito a portare il risultato che si voleva, auto intatta a casa e coppa di classe ricordo per i ragazzi. Io dal canto mio devo ringraziare tutta la Sport infinity, Domenico Salati, Franco Peirano per aver fatto in modo di accogliere i ragazzi nel migliore dei modi. Agostino Orsino per la presentazione sia alla partenza e poi all’arrivo di questa iniziativa di aver fatto vivere anche dal palco ai nostri ragazzi questa prima avventura. Alla Quadrifoglio Autotrasporti, Eurospin di Pinerolo del supporto”.

“È stara una avventura grandissima questa le parole di Danilo Mi -. Tutte le paure sono sparite quando ho conosciuti questo bellissimo mondo del rally grazie al mio fratellone Angelo che ha avuto questa bellissima idea, vi voglio un mondo di bene 😘 grazie @~Giovanni Greco @~Angelo Greco 😇 @~Fabry Ponzano @SandroDeveronico @Roberto Gandolfo X Progetto Lillo @Marco Romeo Co Driver School chi non c'era con noi pure da lontano @~Efis @~Ivan”

“Bellissima esperienza – gli fa eco Angelo Greco - (prima uscita della mia Associazione Chi si Ferma è Perduto ODV), ho arricchito il mio bagaglio culturale, fatto nuove esperienze e conosciuto persone F-A-N-T-A-S-T-I-C-H-E. Ma soprattutto mi sono messo muso a muso dinanzi a una mia paura: il rumore. Credevo che con la mia neuro divergenza non potessi stare in quel luogo pieno di rombi, ma c'è l'ho fatta, non usando mai le mie cuffie insonorizzate. Questo per lanciare un messaggio, nella vita buttatevi, cadete, fatevi male, ma soprattutto PROVATECI!”.