Proteste dei pescatori: il Senatore Berrino "Il Governo ha sempre tutelato le eccellenze italiane"

“Il governo Meloni, insieme al ministro Lollobrigida fin dal loro insediamento hanno messo in campo tutte le energie ed gli sforzi necessari per la tutela delle eccellenze italiane difendendo ogni settore strategico come quello della pesca, dell’agro alimentare e dell’agricoltura, sia su territorio nazionale che in tutta l’Unione Europea”.

Sono le parole del Senatore Gianni Berrino, in relazione ai problemi evidenziati negli ultimi giorni dai pescatori, anche a Sanremo. “L’Italia – prosegue - ha sempre votato contro il divieto della pesca a strascico, per la prima volta sono state inserite anche le imprese della pesca e dell’acquacoltura tra i beneficiari del fondo solidarietà nazionale, tanto da essere equiparati agli agricoltori, è stato inserito un fondo per la gestione delle emergenze, sono state raddoppiate le risorse attraverso la rimodulazione del PNRR, è stato finanziato un programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022/2024, per non parlare dell’emergenza del granchio blu, dove il ministro dell’agricoltura ha messo a terra ben 13 milioni di euro per i danni provocati da questa specie predatorie che danneggiava il comparto della pesca”.

“Credo che – termina Berrino - per criticare l’operato del Governo Meloni e del Ministro Lollobrigida sia necessario dare corrette informazioni e non cavalcare l’onda del dissenso solo in vista delle prossime elezioni amministrative. Da sanremese e ligure prima e da Senatore della Repubblica oggi, sono sempre stato al fianco dei pescatori e di tutto il comparto”.