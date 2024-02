Ethel Moreno estromessa dal gruppo Sanremo al Centro "Ho sempre espresso solo la mia opinione"

Ethel Moreno interviene, dopo la sua estromissione dal gruppo di ‘Sanremo al Centro’, resa pubblica ieri sera nel corso del Consiglio comunale, dal capogruppo Marco Viale.

“Lo ha fatto – dice Moreno - per avere assunto posizioni, a volte, apertamente critiche nei confronti dell’operato della maggioranza, critiche espresse al solo fine di migliorare le pratiche, ribadisco e confermo la mia contrarietà a come sono state gestite alcune questioni importanti per i nostri cittadini e, solo per citarne alcune, ricordo: la questione della scarsa pulizia della città e la necessità di introdurre isole ecologiche, la questione di Casa Serena, del Regolamento antenne, del mercato annonario e ambulante, la mancata attenzione verso la manutenzione delle palestre e degli impianti sportivi e, in generale, l’insufficiente investimento in tutto quello che riguarda l’arredo urbano a partire dai marciapiedi, strade e fognatura”.

“Ribadisco inoltre – prosegue il Consigliere - che ho sempre difeso il diritto dei consiglieri comunali di essere messi nelle condizioni di conoscere le pratiche, di esprimere la propria opinione e quella dei loro elettori e cittadini, nell’esercizio delle loro prerogative”.

“Continuerò a lavorare per il bene della città – termina Ethel Moreno - con spirito costruttivo, senza condizionamenti, rispondendo del mio operato ai miei elettori e cittadini, e difendendo il ruolo del consigliere comunale, espressione della volontà popolare e, quindi, alla base del modello stesso di democrazia”.