Intervento dei vigili del fuoco in mattinata per spegnere un incendio divampato in via I Maggio a Vallecrosia.

Non si conoscono le cause che hanno innescato, in un terreno nei pressi del lungomare, l'incendio, probabilmente di sterpaglie, che ha creato una coltre di fumo, avvistata fino da lontano, che ha invaso le vie del centro città.

Gli uomini del 115 sono riusciti a spegnere le fiamme prima che potessero danneggiare le abitazioni vicine. Sul posto anche la polizia locale.