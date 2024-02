Pallavolo: trasferta biellese per il Grafiche Amadeo, atteso dall’Ilario Ormezzano

E’ in condizioni particolarmente gravose che il Grafiche Amadeo si appresta ad affrontare, domani sera, la trasferta di Biella, seconda consecutiva di una serie di cinque destinata a caratterizzare l’avvio del girone di ritorno dei gialloneri nel campionato nazionale maschile di serie B di pallavolo.

La compagine sanremese vi appresta alla sfida contro la Ilario Ormezzano, in programma alle ore 21, al palazzetto dello sport di via Pietro Pajetta, potendo contare per lo più sulla disponibilità e sulla forza dei propri giovani.

"Giocheranno i giovani. In campo andremo con una formazione Juniores, ma non per scelta, bensì per esigenza – commenta il trainer del sodalizio giallonero, Cesare Chiozzone – infortuni ed influenza hanno finito per decimare una rosa già scarna. Il ricorso a forze fresche, cui da alcune settimane avevamo deciso di fare ricorso, è diventata una necessità. Spiace dover gettare nella mischia ragazzi giovani senza aver potuto condividere con loro un pizzico di addestramento. L’aspetto positivo che piace sottolineare è la disponibilità dimostrata da questi ragazzi che, pur nella consapevolezza del compito che li aspetta, si sono resi disponibili a fornire il proprio contributo alla causa".

Tra i 'senatori' l’unico nome certo ed in grado di dare una mano in campo è quello di Gioele Gazzera, mentre tra i probabili debuttanti, reduci dal campionato giovanile che stanno affrontando agli ordini di Massimo Contini, ci sono Manuel Marautti, Sebastian Gazzano, Donato Catalano, Mattia Savini, Hicham El Jadouli e Nicholas Van Kleef.

"Purtroppo siamo costretti a valutare anche le condizioni di salute di un paio di questi elementi – completa Chiozzone – a rischio defezione per problemi di salute non ci sono solo i 'senatori' ma anche alcuni giovani. Ne sapremo di più solo dopo l’ultima rifinitura. Intanto quello che sappiamo è che quella che andremo ad affrontare, è una squadra ben impostata, le cui qualità, per quello che ho potuto vedere in occasione della gara di andata disputata lo scorso 14 ottobre, a villa Citera, e da noi persa per 3 a 0, non merita assolutamente la posizione di classifica attualmente occupata".

Le altre gare della 15esima giornata: R&S Mozzate – Sant’Anna TomCar TO; Volley Parrella TO –Saronno; Yaka Malnate – Alto Canavese; Trading Log SP – Zephir Mulattieri SP; PVLCerealterra Ciriè – Rossella ETS Caronno. Riposa: Mercatò Alba.

Classifica: Rossella ETS Caronno 32, PVL Cerealterra Cirié e Alto Canavese TO 30, Sant’Anna TomCar TO* 29, Yaka Volley Malnate VA 28, Parrella TO 21, Trading Log SP 19, Mercatò Alba 17, Saronno e R&S Mozzate 12, Ilario Ormezzano BI 11, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 2. *=Una partita in meno.