Il Sanremo Rugby ospita la Nazionale Under18 e lancia il suo progetto al femminile (foto e video)

La Nazionale Femminile Under18 di rugby torna a Pian di Poma, ospite del campo sanremese che si conferma così la porta italiana del rugby al confine con la Francia. Ad accogliere staff e giocatrici è stata la famiglia del Sanremo Rugby, ormai punto di riferimento per il mondo azzurro in preparazione delle amichevoli in terra transalpina.

La società matuziana, affiancata dall’allenatore della Nazionale, Diego Saccà, e dalla collaboratrice tecnica Layla Pennetta, ha presentato ufficialmente la neonata selezione femminile biancazzurra, nata con l’intento di rappresentare un punto di aggregazione per tutte le ragazze della provincia che sognano di entrare nel mondo della palla ovale. Ora avranno a disposizione una struttura, uno staff e una società per iniziare l’avventura nel loro amato sport.

Lo staff della sezione femminile del Sanremo Rugby sarà composto da: Alberto Ferrara, dirigente responsabile; Emanuele Mori, responsabile del progetto; Manuela Bongiovanni, team manager; Andrey Hurjui, allenatore; Mario Botto, preparatore atletico.

Il tutto in un filo diretto con la Nazionale italiana, pronta a tornare a Sanremo alla prossima occasione per allenarsi e condividere il proprio percorso di crescita con le ragazze biancazzurre e con lo staff del Sanremo Rugby.

Le interviste