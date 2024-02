Arti Marziali: Judo Sanremo Kumiai tra le prime 24 società a livello nazionale nel 2023

Grande soddisfazione pervade i tecnici e l'intero staff dello Judo Sanremo Kumiai per i risultati straordinari ottenuti nell'anno 2023. La società ha raggiunto la prestigiosa 24ª posizione nazionale su 358 società affiliate alla FIJLKAM, un traguardo che non solo testimonia l'eccellenza e la competitività dei suoi atleti ma apre anche le porte per le convocazioni in nazionale. Un risultato di rilievo che colloca la società al secondo posto in Liguria e al primo nel ponente, confermando il suo ruolo di leader nel panorama del judo regionale e nazionale.

Lo Judo Sanremo Kumiai si è distinta nel panorama sportivo nazionale, dimostrando di essere una vera fucina di talenti nel biennio 2022-2023. Grazie a un programma di allenamento dedicato e all'impegno costante dei suoi atleti, la società ha raggiunto traguardi notevoli sulle scene competitive nazionali.

Tra i successi più eclatanti, spicca quello di Federica Marini, che nel 2023 si è aggiudicata la medaglia d'oro diventando campionessa italiana nella categoria under 18 per i 40 kg. Una vittoria che non solo ha portato lustro alla società ma ha anche messo in luce l'eccezionale livello di preparazione offerto dalla Judo Sanremo Kumiai. Non meno significative sono le prestazioni di altri atleti che hanno saputo distinguersi nelle varie competizioni. Cristina Meluso, con un quinto posto nel campionato under 18 del 2023 e una medaglia di bronzo nel campionato esordienti B under 13 nel 2021, ha dimostrato una crescita sportiva costante, confermata anche da un quinto posto nel campionato esordienti B del 2022.

Leonardo Moroni, quinto posto nel campionato under 18 e la medaglia d'oro nel campionato esordienti B del 2022, si è affermato come campione d'Italia, testimoniando la qualità dell'insegnamento e dell'allenamento ricevuto. Erik Semanjaku, con la sua medaglia di bronzo nella categoria under 13 del 2022, Alessio Maiano, oro e campione italiano nella categoria +80 kg under 13 del 2023, Ginevra Scalzo e Andrea Mastrorillo, rispettivamente quinta e settimo nel campionato italiano under 13 del 2023, hanno tutti contribuito a consolidare la reputazione della società come ambiente di eccellenza per la crescita di giovani judoka.

L'impegno e la dedizione di atleti e staff hanno portato lo Judo Sanremo Kumiai a diventare un punto di riferimento nel judo giovanile italiano. A seguito delle intense competizioni nazionali ed europee che hanno caratterizzato la chiusura del quadriennio olimpico, i tecnici e lo staff della società si dichiarano estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti.