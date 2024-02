Investire nell’entroterra per evitare le fughe in città, Piana: “In arrivo agevolazioni anche per i giovani”

"Il via libera al disegno di legge sulla Montagna del Consiglio dei Ministri riconosce alle zone montane un rinnovato valore sia dal profilo ambientale sia sul fronte delle imprese, dell’agricoltura di pascoli e boschi e di servizi aggiornati che le rendano sempre più attrattive", queste le parole del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Escursionismo e Marketing Territoriale Alessandro Piana.

"Vengono definite chiaramente le caratteristiche del territorio montano sia attraverso i parametri fisici sia socio-economici, dando una più agevole applicazione e soprattutto si favorisce il ripopolamento con grande concretezza grazie alla revisione dedicata ai servizi essenziali. Penso ai docenti, ai medici, alle agevolazioni per lavoratori agili e per la prima casa dei giovani under 41. È previsto anche un credito di imposta del 10% per gli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e investono in servizi ecosistemici e ambientali specifici. Finalmente si valorizza pienamente, con una visione d’insieme, il nostro patrimonio paesaggistico riconoscendone il ruolo di presidio territoriale, il valore culturale, produttivo e turistico".