Softball: a Sanremo il primo torneo con formula draft in Italia (foto)

Si è concluso lunedì scorso a Sanremo l’evento “Softball no Limits” organizzato da Softball School, il primo torneo in assoluto con formula draft in Italia. “ Un grande successo, formula vincente per le ragazze che hanno giocato, pensato e condotto ogni giorno squadre diverse - dichiarano gli organizzatori - le atlete si sono confrontate, sono state aiutate da quattro coach esperti ma, soprattutto, sono state solo loro al centro dell’attenzione: durante i draft e sul campo: uno spettacolo nello spettacolo ”. A causa del maltempo la carovana colorata si è dovuta spostare in Valle Armea al Mercato Fiori sia sabato che domenica quando il campo era ancora impraticabile. Lunedì, invece, le ultime partite si sono giocate sul diamante di Pian di Poma.

“Sono soddisfatta, si è svolto tutto come lo avevo immaginato, con le ragazze al centro dell’attenzione - commenta Flavia Ciliberto, ideatrice dell’evento - un'immagine studiata nei particolari: bella, colorata, coinvolgente che ha dato lustro al nostro sport. Anche l’idea di farlo durante il festival della canzone ci ha dato modo di farci notare durante l’incursione in centro con 60 ragazze ognuna con un palloncino colorato. Al festival il softball c’era e si è visto anche in diretta tv. Questo evento è riuscito nell’intento di fare giocare la fascia di età coinvolta, ovvero under17 ed in futuro si potrà anche allargare a ragazze più grandi che, tolto il campionato, hanno poche o addirittura nessuna opportunità di giocare. A questo proposito confermo che a Sanremo ci sarà sempre l’opportunità di giocare d’inverno con l’edizione 2025 ma daremo la possibilità anche d’estate, alla città che si candiderà, di ospitare l’evento in versione estiva e mi sbilancio di più offrendo l’opportunità anche al baseball. Alla fine il successo più grande sono stati i complimenti e la felicità dei genitori al seguito ma soprattutto nel vedere la felicità e il divertimento delle creature. A questo punto non mi resta che dare appuntamento al prossimo Softball no Limits”.